В Крыму открыли движение по первому участку трассы «Таврида»
В Крыму 29 декабря пустили транспорт по двум полосам трассы «Таврида»
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Для движения открыт участок в 27 км от Симферополя до Белогорска. Первая очередь трассы «Таврида» представляет собой двухполосный участок от Симферополя до Керчи. Его длина — 190 км.
Дорогу будут открывать поэтапно. Планируется, что 30 декабря машины пустят на участке от Белогорска до Феодосии, 31 декабря откроют оставшийся участок трассы от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту, сообщает ТАСС.
В пресс-службе республиканского министерства транспорта рассказали, что на открытом участке трассы будет действовать ограничение скорости до 60 км/ч. На открытом участке пока не будет новых АЗС. Это связано с продолжением строительных работ.
После ввода в эксплуатацию всей трассы в декабре 2020 года максимальную разрешенную скорость движения автомобилей поднимут до 90 км/ч.
Как сообщали Юга.ру, строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Скоростную четырехполосную дорогу протяженностью около 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, планируют сдать к 2020 году. Общая стоимость объекта — 149,3 млрд рублей.
В июле под Белогорском, в районе поселка Зуя при строительстве «Тавриды» нашли карстовую пещеру, в которой сохранились останки мамонтов. Над пещерой планируют проложить часть трассы «Таврида».
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