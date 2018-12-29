В Крыму открыли движение по первому участку трассы «Таврида»

В Крыму 29 декабря пустили транспорт по двум полосам трассы «Таврида»

Для движения открыт участок в 27 км от Симферополя до Белогорска. Первая очередь трассы «Таврида» представляет собой двухполосный участок от Симферополя до Керчи. Его длина — 190 км. Дорогу будут открывать поэтапно. Планируется, что 30 декабря машины пустят на участке от Белогорска до Феодосии, 31 декабря откроют оставшийся участок трассы от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту, сообщает ТАСС.

В пресс-службе республиканского министерства транспорта рассказали, что на открытом участке трассы будет действовать ограничение скорости до 60 км/ч. На открытом участке пока не будет новых АЗС. Это связано с продолжением строительных работ. После ввода в эксплуатацию всей трассы в декабре 2020 года максимальную разрешенную скорость движения автомобилей поднимут до 90 км/ч.