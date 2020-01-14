Останки саблезубого котенка, носорога и страуса весом 450 кг нашли в пещере в Крыму

Строительство трассы длиной 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, началось в мае 2017 года, работы планируется завершить в 2020 году. Движение по первому участку дороги открыли 29 декабря 2018 года.

В июле 2018 года во время строительства «Тавриды» под Белогорском, в районе поселка Зуя нашли карстовую пещеру, над которой будет проходить часть дороги. В пещере нашли останки мамонтов и других животных. Ученые предположили, что там было логово гиен или других крупных хищников, которые затаскивали туда добычу. По оценкам палеонтологов, это одно из крупнейших в мире скоплений костей животных доледникового периода.

В январе 2020 года ученые Крымского федерального университета установили, каким именно животным принадлежат найденные кости.

Ведущий методист зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев рассказал, что пещера находится на территории, где раньше была жаркая саванна. Там нашли останки носорогов, большерогих оленей, антилоп, шести слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов (ученые предположили, что они в разное время жили в пещере), а также двух видов быков. Больше всего останков принадлежат лошадям. Среди них были лошади Стенона, напоминающие современных зебр, и более крупные мосбахские лошади.