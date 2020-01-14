Останки саблезубого котенка, носорога и страуса весом 450 кг нашли в пещере в Крыму
В январе ученые Крымского федерального университета определили, каким животным принадлежат останки, найденные в пещере возле крымской трассы «Таврида»
Строительство трассы длиной 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, началось в мае 2017 года, работы планируется завершить в 2020 году. Движение по первому участку дороги открыли 29 декабря 2018 года.
Читайте также:
В июле 2018 года во время строительства «Тавриды» под Белогорском, в районе поселка Зуя нашли карстовую пещеру, над которой будет проходить часть дороги. В пещере нашли останки мамонтов и других животных. Ученые предположили, что там было логово гиен или других крупных хищников, которые затаскивали туда добычу. По оценкам палеонтологов, это одно из крупнейших в мире скоплений костей животных доледникового периода.
В январе 2020 года ученые Крымского федерального университета установили, каким именно животным принадлежат найденные кости.
Ведущий методист зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев рассказал, что пещера находится на территории, где раньше была жаркая саванна. Там нашли останки носорогов, большерогих оленей, антилоп, шести слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов (ученые предположили, что они в разное время жили в пещере), а также двух видов быков. Больше всего останков принадлежат лошадям. Среди них были лошади Стенона, напоминающие современных зебр, и более крупные мосбахские лошади.
Читайте также:
Ученые сделали интересную находку — бедренные кости гигантского страуса. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии, весившая более 450 кг и достигавшая 3,5 метров в высоту (современный страус весит 150 кг).
Исследуя кости саблезубых кошек, ученые установили, что одна из них принадлежала к ранее неописанному виду. Это был детеныш саблезубого тигра с молочными зубами, его назвали Тавриком.
«Мы предварительно [его] определяли как детеныша гомотерия [вымерший род саблезубых кошек — Юга.ру], но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек», — объяснил Старцев.
Ученый рассказал, что возраст найденных в пещере останков — более 1,5 млн лет. Это уникальная для Крыма находка, однако на Кавказе, в Турции и Европе уже обнаруживали подобные экземпляры.
Исследователи планируют заняться дальнейшим изучением останков: томографией и установлением возраста с помощью изотопных методов, рассказали 14 января на сайте Крымского федерального университета.
Читайте также
Статьи ПартнерскийИпотека без первоначального взноса и другие условия
Предложения Совкомбанка в Краснодарском крае
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.