Полиция рассказала о фейке про заваренную дверь в подъезде с заболевшим коронавирусом на Кубани

Краснодарский край

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В МВД по Краснодарскому краю рассказали о новом фейке из WhatsApp, связанном с коронавирусом

С момента объявления пандемии, 11 марта, Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с коронавирусом. Например, о том, что ночью вертолеты распылят над Краснодаром лекарство для дезинфекции от коронавируса, или о людях в спецкостюмах, которые усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Также в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли, и о смертельной вакцине от COVID-19, которую якобы делают при поквартирном обходе. Затем в мессенджерах и соцсетях по всей России начали распространять сообщение, что людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус. Ряд мошенников, воспользовавшись ситуацией, стали от имени оперштаба обязывать предприятия купить методички, а также проникать в квартиры под предлогом дезинфекции или выплаты пособий.

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В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю 8 апреля сообщили, что при мониторинге мессенджеров обнаружили новый фейк.

«В группах WhatsApp граждане пересылают информацию о том, что дверь в подъезд в одном из домов в Краснодарском крае, где обнаружен заболевший человек, заваривается. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что по факту распространения недостоверной информации проводится проверка.

Напомним, за распространение заведомо ложной информации в сети грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Интернет Коронавирус Краснодар Полиция

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