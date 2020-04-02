Полиция Кубани рассказала о новом фейке с обследованием на коронавирус и смертельной вакциной

В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. Он обязывает не покидать дом без особой необходимости, в том числе на машине.

С момента объявления пандемии, 11 марта, Юга.ру уже несколько раз писали о фейках, связанных с коронавирусом. Например, о том, что ночью вертолеты распылят над Краснодаром лекарство для дезинфекции от коронавируса, или о людях в спецкостюмах, которые усыпляют и грабят жильцов в их квартирах. Также в полиции назвали фейком информацию о рейдах по школам и штрафах для родителей, чьих детей там нашли. А затем в мессенджерах и соцсетях по всей России начали распространять сообщение, что с 23 марта людей будут арестовывать и штрафовать за шутки про коронавирус. Ряд мошенников, воспользовавшись ситуацией, стали от имени оперштаба обязывать предприятия купить методички, а также проникать в квартиры под предлогом дезинфекции или выплаты пособий.

В полиции 2 апреля рассказали о новом фейке. В мессенджерах стало распространяться сообщение о том, что медики и полицейские приходят в квартиры и дома, якобы делая тест на вирус. А если он подтверждается, вакцинируют, после чего человек умирает.

«Данная информация является недостоверной. Подворового и поквартирного обхода в целях проведения обследования населения, тестов и прививок от вирусной инфекции сотрудники Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, полиции или медицинских служб не проводят», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.