В Адыгее врачам за лечение больных коронавирусом пообещали платить по 50 тыс. рублей

В Адыгее в апреле определили величину выплат за дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом

Медработникам Адыгеи, которые занимаются лечением больных с COVID-19, в начале апреля выделили более 15,9 млн рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства России.

В пресс-службе администрации Адыгеи 8 апреля сообщили, что столько же денег собираются выделить из республиканского бюджета. В результате на выплаты за март и апрель направят около 30 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Уже с апреля медики получат выплаты за март. Они начисляются с момента фиксации в регионе первого случая заболевания коронавирусом», — рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.

При условии отработки нормы одной ставки врачи в стационарах будут дополнительно ежемесячно получать 50 тыс. рублей, средний медперсонал — 25 тыс. рублей, младший — 15 тыс. рублей. При таких же условиях в поликлиниках и скорой помощи врачи дополнительно получат 24 тыс. рублей, медсестры — 12 тыс. рублей, санитарки — 5 тыс. рублей.