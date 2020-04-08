В Адыгее врачам за лечение больных коронавирусом пообещали платить по 50 тыс. рублей
В Адыгее в апреле определили величину выплат за дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом
Медработникам Адыгеи, которые занимаются лечением больных с COVID-19, в начале апреля выделили более 15,9 млн рублей. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства России.
В пресс-службе администрации Адыгеи 8 апреля сообщили, что столько же денег собираются выделить из республиканского бюджета. В результате на выплаты за март и апрель направят около 30 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
«Уже с апреля медики получат выплаты за март. Они начисляются с момента фиксации в регионе первого случая заболевания коронавирусом», — рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.
При условии отработки нормы одной ставки врачи в стационарах будут дополнительно ежемесячно получать 50 тыс. рублей, средний медперсонал — 25 тыс. рублей, младший — 15 тыс. рублей. При таких же условиях в поликлиниках и скорой помощи врачи дополнительно получат 24 тыс. рублей, медсестры — 12 тыс. рублей, санитарки — 5 тыс. рублей.
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Как писали Юга.ру, в начале апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение. Дополнительные 104 млн рублей должны пустить на закупку лекарств, медицинских средств защиты и оборудование.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В России к 8 апреля COVID-19 выявили у 8,6 тыс. жителей 81 региона страны, умерли 63 человека. По данным Роспотребнадзора по Адыгее на 8 апреля, в республике госпитализировали 19 человек с подозрением на коронавирус, еще у 12 пациентов он подтвержден. Выздоровели 2 заразившихся.
Сейчас всех больных коронавирусом принимает Адыгейская республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных коронавирусом.
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