В сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери, пока туристы на карантине

Краснодарский край

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В Кавказском биосферном заповеднике в апреле на маршрутах можно встретить даже пугливых диких животных

В Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин, который продлится как минимум до 12 апреля. В Кавказском заповеднике все маршруты и рекреационные объекты закрыли для посещения. Инспекторы охраны ищут нарушителей и выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах.

После того, как тропы опустели, животным стало некого бояться, рассказали в пресс-службе заповедника.

«Пока туристы дома, маршруты Кавказского заповедника исследуют дикие звери. Больше недели маршруты и рекреационные объекты Кавказского заповедника закрыты для посещения туристов и экскурсионных групп. Из-за непривычной тишины и отсутствия факторов беспокойства на когда-то оживленные тропы стали безбоязненно выходить дикие животные», — рассказали в пресс-службе заповедника.

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Так, госинспекторы Кавказского заповедника на тропе тисо-самшитовой рощи в районе Оползневой балки встретили косулю — очень осторожную и чуткую, которая никогда не подходит так близко к туристским тропам. Пресс-секретарь заповедника Янина Реенсон назвала эту встречу уникальной, отметив особую пугливость копытных.

Буквально на следующий день инспекторы встретили в роще шакала. Хищник не испугался людей и продолжил путь по реке Хосте.

«В тисо-самшитовой роще, помимо косуль и шакалов, обитают еноты, куницы, белки. Ближе к реке можно встретить выдру и барсука», — заключили в пресс-службе заповедника.

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