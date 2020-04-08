В сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери, пока туристы на карантине
В Кавказском биосферном заповеднике в апреле на маршрутах можно встретить даже пугливых диких животных
В Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин, который продлится как минимум до 12 апреля. В Кавказском заповеднике все маршруты и рекреационные объекты закрыли для посещения. Инспекторы охраны ищут нарушителей и выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах.
После того, как тропы опустели, животным стало некого бояться, рассказали в пресс-службе заповедника.
«Пока туристы дома, маршруты Кавказского заповедника исследуют дикие звери. Больше недели маршруты и рекреационные объекты Кавказского заповедника закрыты для посещения туристов и экскурсионных групп. Из-за непривычной тишины и отсутствия факторов беспокойства на когда-то оживленные тропы стали безбоязненно выходить дикие животные», — рассказали в пресс-службе заповедника.
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Так, госинспекторы Кавказского заповедника на тропе тисо-самшитовой рощи в районе Оползневой балки встретили косулю — очень осторожную и чуткую, которая никогда не подходит так близко к туристским тропам. Пресс-секретарь заповедника Янина Реенсон назвала эту встречу уникальной, отметив особую пугливость копытных.
Буквально на следующий день инспекторы встретили в роще шакала. Хищник не испугался людей и продолжил путь по реке Хосте.
«В тисо-самшитовой роще, помимо косуль и шакалов, обитают еноты, куницы, белки. Ближе к реке можно встретить выдру и барсука», — заключили в пресс-службе заповедника.
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