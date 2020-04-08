В сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери, пока туристы на карантине

В Кавказском биосферном заповеднике в апреле на маршрутах можно встретить даже пугливых диких животных

В Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин, который продлится как минимум до 12 апреля. В Кавказском заповеднике все маршруты и рекреационные объекты закрыли для посещения. Инспекторы охраны ищут нарушителей и выгоняют из Кавказского заповедника туристов, которые решили пережить карантин в горах.

После того, как тропы опустели, животным стало некого бояться, рассказали в пресс-службе заповедника.

«Пока туристы дома, маршруты Кавказского заповедника исследуют дикие звери. Больше недели маршруты и рекреационные объекты Кавказского заповедника закрыты для посещения туристов и экскурсионных групп. Из-за непривычной тишины и отсутствия факторов беспокойства на когда-то оживленные тропы стали безбоязненно выходить дикие животные», — рассказали в пресс-службе заповедника.