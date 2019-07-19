Животные сломали фотоловушки в Кавказском заповеднике, потому что чесались о них
Группа научных сотрудников Кавказского заповедника в июле обнаружила сломанные фотоловушки
Специалисты заметили поломку, когда проводили учет туров, серн и медведей на участке Абаго-Атамажи.
«Ловушка на солонце на горе Атамажи снова оказалась неработающей, причем в этот раз была разрушена еще и баррикада из камней, к которым она крепилась. Виновники — снова туры. В этот раз процесс вандализма записался на видео. О фотоловушку, оказывается, очень удобно чесать спину и бока. Жаль только, что она такая непрочная», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Фотоловушка на верхней границе леса, на горе Абаго за две недели засняла медведя и стадо кабанов — самку с поросятами. Медведь выбрал для чесания спины именно то дерево, на котором крепилась фотоловушка, отметили в заповеднике.
Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года одна из фотоловушек зафиксировала восемь видов животных у особого сигнального дерева. В камеру попали енотовидная собака, лесной кот, кабан, медведь, волк, серна, олень, зубр. В ноябре другая фотоловушка поймала медведя, лисицу, кабанов, стадо зубров и других обитателей Кавказского заповедника. В феврале в фотоловушки попались волк, зубры, олени, медведи.
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