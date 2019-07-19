Животные сломали фотоловушки в Кавказском заповеднике, потому что чесались о них

«Ловушка на солонце на горе Атамажи снова оказалась неработающей, причем в этот раз была разрушена еще и баррикада из камней, к которым она крепилась. Виновники — снова туры. В этот раз процесс вандализма записался на видео. О фотоловушку, оказывается, очень удобно чесать спину и бока. Жаль только, что она такая непрочная», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Фотоловушка на верхней границе леса, на горе Абаго за две недели засняла медведя и стадо кабанов — самку с поросятами. Медведь выбрал для чесания спины именно то дерево, на котором крепилась фотоловушка, отметили в заповеднике.