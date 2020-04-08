Оперштаб Кубани рассказал подробности о первом умершем пациенте с коронавирусом

В России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъекте страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. Накануне утром стало известно о первом умершем на Кубани, всего за сутки в регионе выявили 11 человек.

Накануне вечером оперштаб Кубани рассказал подробности о погибшем 45-летнем жителе Лабинского района с коронавируса. Мужчина почувствовал недомогание, но не стал обращаться в больницу и несколько дней лечился сам. Когда состояние резко ухудшилось, его госпитализировали в Лабинскую центральную районную больницу. Там ему поставили диагноз «внебольничная пневмония», после чего обследовали на COVID-19 и все имеющиеся респираторные вирусы. Результаты анализов в двух лабораториях подтвердили, что пациент заражен коронавирусом.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 433 тыс. человек, число смертей превысило 82 тыс., выздоровели более 302 тыс. заболевших.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».