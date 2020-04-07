Российский бизнес попросил у правительства поддержки и разрешения увольнять людей во время коронавируса без последствий

Российские предприниматели и компании обратились к главе правительства РФ с просьбой разрешить им без последствий увольнять сотрудников во время коронавируса, а также поддержать бизнес-сообщество

Они отметили, что практически во всех регионах страны из-за COVID-19 наблюдается резкая остановка спроса: «Предприятия прекращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, осуществлять налоговые платежи и выплаты по кредитам».

В числе авторов письма Михаилу Мишустину — общественное объединение предпринимателей «Опора России», Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловая Россия» — общественная организация, которая занимается продвижением интересов бизнеса.

В качестве защиты от возможного банкротства и кризиса объединения предложили расширить поддержку бизнеса от государства — «с целью сохранения предприятий и рабочих мест в условиях мирового экономического и эпидемиологического кризиса».

Предприниматели указали, что активно создавали рабочие места и добросовестно выплачивали налоги и отчисления для работников. С учетом этого они предложили признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а сразу все деловые сферы , и сформировать разные группы мер поддержки в зависимости от региона и внутренних особенностей.

Бизнес-объединения в качестве средств поддержки от государства предложили «исключительно на период острой фазы кризисных явлений» сократить срок предупреждения сотрудников о том, что они уволены . Также они попросили пересмотреть период выплат работодателем средней зарплаты в случае, если работники не трудоустроятся. Такие меры они объяснили тем, что в ряде случаев сокращение сотрудников в «непростых экономических условиях» поможет сохранить компанию и «даже увеличить штатную численность».