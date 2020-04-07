Российский бизнес попросил у правительства поддержки и разрешения увольнять людей во время коронавируса без последствий
Российские предприниматели и компании обратились к главе правительства РФ с просьбой разрешить им без последствий увольнять сотрудников во время коронавируса, а также поддержать бизнес-сообщество
В числе авторов письма Михаилу Мишустину — общественное объединение предпринимателей «Опора России», Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловая Россия» — общественная организация, которая занимается продвижением интересов бизнеса.
Они отметили, что практически во всех регионах страны из-за COVID-19 наблюдается резкая остановка спроса:
«Предприятия прекращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, осуществлять налоговые платежи и выплаты по кредитам».
В качестве защиты от возможного банкротства и кризиса объединения предложили расширить поддержку бизнеса от государства — «с целью сохранения предприятий и рабочих мест в условиях мирового экономического и эпидемиологического кризиса».
Предприниматели указали, что активно создавали рабочие места и добросовестно выплачивали налоги и отчисления для работников. С учетом этого они предложили признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а сразу все деловые сферы, и сформировать разные группы мер поддержки в зависимости от региона и внутренних особенностей.
Бизнес-объединения в качестве средств поддержки от государства предложили «исключительно на период острой фазы кризисных явлений» сократить срок предупреждения сотрудников о том, что они уволены. Также они попросили пересмотреть период выплат работодателем средней зарплаты в случае, если работники не трудоустроятся. Такие меры они объяснили тем, что в ряде случаев сокращение сотрудников в «непростых экономических условиях» поможет сохранить компанию и «даже увеличить штатную численность».
Кроме того, они предложили заморозить либо снизить материальные риски ответственности по ст. 236, 362, 419 и 145.1 УК РФ. Все они регулируют ответственность за нарушение Трудового кодекса при увольнении и невыплате заработной платы.
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Предприниматели посчитали, что будет целесообразно распространить с 1 мая 2020 года налог на всех самозанятых страны в виде 1%. Это, считают объединения, простимулирует граждан максимально вовлечься в поиск дополнительных источников дохода и легализовать свою деятельность.
Помимо этого, в своем письме компании предложили:
- радикально сократить налогооблажение на фонд оплаты труда, чтобы компании могли сохранить рабочие места;
- предусмотреть для компаний, которые приостановили свою деятельность, до 30 апреля (а если срок нерабочих дней, которые объявил президент, увеличится — то продлить и на этот период) субсидию на оплату 2/3 от среднемесячного заработка;
- рассмотреть освобождение компаний от уплаты налоговых платежей, а также субсидирование платежей за аренду, лизинг и кредиты;
- выплачивать индивидуальным предпринимателям, у которых нет наемных работников, во время вынужденного простоя ежемесячное пособие не ниже уровня МРОТ, а также освободить их от уплаты фиксированных взносов;
- возвращать компаниям до 30% средств, уплаченных как взносы по страхованию от несчастных случаев. Такую меру предложили в связи с большими тратами компаний на санитарные предприятия в рамках борьбы с коронавирусом;
- предусмотреть стимулирование спроса, в том числе через ускоренное размещение госзаказа, инвестиционные программы государственных компаний, снижение фискальной нагрузки, обеспечение доступа к внешнему финансированию и докапитализацию наиболее эффективных институтов развития.
В конце письма авторы подытожили, что все эти меры надо предусмотреть на срок не менее шести месяцев. Обращение опубликовала «Опора России».
«Считаем, что поддержав добросовестный бизнес страны и сохранив таким образом рабочие места в экономике, государство сохранит возможности быстрого запуска экономической активности и поступления налогов в бюджет после стабилизации ситуации», — заключили предприниматели.
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