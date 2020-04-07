Суд арестовал имущество восьми экс-руководителей ФК «Кубань»

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд Ростова-на-Дону наложил арест на имущество и деньги ряда бывших руководителей обанкротившегося ФК «Кубань»

Таким образом суд удовлетворил заявление одного из кредиторов клуба — ООО «Ростовская управляющая компания». Истец отмечал, что указанные в иске лица и организации в период их управления деятельностью клуба причинили ему убытки в значительном размере, что напрямую или косвенно привело к дальнейшему банкротству «Кубани». В качестве одного из доказательств заявитель привел данные бухгалтерской и налоговой отчетности НАО «ФК "Кубань"» за 2012-2017 года, согласно которым отрицательный показатель чистых активов клуба за шесть лет вырос с -68 млн рублей до -2,3 млрд рублей. Среди тех, чье имущество арестовали, — бывший главный инвестор клуба, экс-владелец «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан и бывший заместитель министра спорта Краснодарского края Роман Зарубин; также в списке пять бывших генеральных директоров «Кубани» — Сурен Мкртчян, Олег Терешков, Евгений Муравьев, Валерий Стаценко и Геннадий Крапивка, а также совладелец АО «Краснодарский завод металлоконструкций» Владимир Дорофеев. Все они в разные годы входили в состав совета директоров клуба.

Арест наложили и на имущество ООО «Управляющая компания "Футбольный клуб Кубань"», учредителем которого в период с марта 2017 года по февраль 2018-го являлся гендиректор НАО «ФК "Кубань"» Геннадий Крапивка. При этом истец также просил арестовать имущество 16 физических лиц и ряда ведомств и компаний края. В частности, это краевое государственное казенное специализированное учреждение «Фонд государственного имущества Краснодарского края», ЗАО «ИСК-Инвест», администрация Краснодарского края в лице краевого минспорта, ПАО «Крайинвестбанк» (ПАО «РНКБ») и члены Совета директоров (наблюдательного совета) ФК «Кубань». Суд отклонил эти требования, т.к. «наличие причинно-следственной связи вызывает сомнение и не позволяет возложить обременение», пишет «РБК Краснодар».