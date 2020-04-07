Абхазия закрывает границу с Россией из-за угрозы коронавируса

С 8 апреля Абхазия закрывает границу с Россией, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится по меньшей мере до 12 апреля. Люди не могут передвигаться по региону без специального пропуска. 16 марта правительство РФ приняло решение ограничить въезд иностранцев в страну с полуночи 18 марта по 1 мая. Ограничение затронуло в том числе жителей Абхазии.

Абхазии запретила въезд всех иностранных граждан за исключением россиян с 1 марта. Ранее республика анонсировала введение карантина на абхазо-российской и на абхазо-грузинской границе из-за распространения в мире коронавируса. Также в Абхазии ввели режим чрезвычайного положения.

7 апреля исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии госграницы по реке Псоу для всех категорий граждан с 00:00 8 апреля по 20 апреля.

Исключение будет сделано для работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы. А также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.