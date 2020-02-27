Абхазия запретит въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян

Абхазия, Вся Россия, В мире

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Власти Абхазии объявили, что с 1 марта запретят въезд всех иностранных граждан за исключением россиян

Указ о дополнительных мерах по защите населения республики от коронавируса 26 февраля подписал исполняющий обязанности президента респубдлики Валерий Бганба. 

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В документе говорится, что с 1 марта до 7 апреля 2020 года ограничивается въезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у республики установлен безвизовый режим. Кроме того, на тот же срок приостанавливается выдача абхазских виз иностранцам.

До этого Бганба анонсировал введение карантина на абхазо-российской и на абхазо-грузинской границе из-за распространения в мире коронавируса. Он поручил установить на границах тепловизоры и мобильные поликлиники «с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии». Руководитель государства также посоветовал гражданам воздержаться от поездок за пределы республики, в том числе отказаться от командировок и участия в международных мероприятиях.

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Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии от неизвестного возбудителя. Позже выяснилось, что источником эпидемии могли стать летучие мыши.

По данным на вечер 27 февраля, коронавирусом в мире заразились более 82 тыс. человек, 2810 умерли их-за заболевания. Большая часть заболевших и погибших — в Китае; на втором месте по количеству инфицированных — Южная Корея, на третьем — Италия.

Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января сообщала, что в России коронавирус был диагностирован у двух человек, оба они уроженцы Китая. Среди зараженных россиян — три человека, все они находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

Коронавирус Международные отношения

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