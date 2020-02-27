Абхазия запретит въезд в страну всем иностранцам, кроме россиян

В документе говорится, что с 1 марта до 7 апреля 2020 года ограничивается въезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у республики установлен безвизовый режим. Кроме того, на тот же срок приостанавливается выдача абхазских виз иностранцам.

До этого Бганба анонсировал введение карантина на абхазо-российской и на абхазо-грузинской границе из-за распространения в мире коронавируса. Он поручил установить на границах тепловизоры и мобильные поликлиники «с целью предотвращения въезда нездорового человека на территорию Абхазии». Руководитель государства также посоветовал гражданам воздержаться от поездок за пределы республики, в том числе отказаться от командировок и участия в международных мероприятиях.