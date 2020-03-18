Запрет на въезд в Россию распространился на граждан Абхазии

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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Временное ограничение на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса затронуло в том числе жителей Абхазии

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Массовые случаи заражения граждан России на территории страны стали регистрировать с начала марта, к 18 марта в стране вирусом заразились 147 человек, один из них — в Краснодарском крае.

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16 марта правительство РФ приняло решение ограничить въезд иностранцев в страну с полуночи 18 марта по 1 мая. При этом ограничение не коснется водителей большегрузного транспорта, экипажей самолетов, поездов и судов, дипломатов и иностранцев, которые постоянно живут в России, а также тех, кому визы выданы в связи со смертью близкого родственника, и транзитных пассажиров аэропортов.

Посольство России в Абхазии проинформировало, что ограничение на въезд в РФ касается в том числе граждан республики, не имеющих российского гражданства. В пресс-службе МИД Абхазии уточнили, что граждане республики, имеющие действительные российские паспорта, внутренний или заграничный, смогут, как и прежде, посещать Россию без ограничений.

Как писали Юга.ру, сама Абхазия запретила въезд всех иностранных граждан с 1 марта, сделав исключение для россиян.

В республике случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы.

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