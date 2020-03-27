В Абхазии ввели режим чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение вводится с 00:00 28 марта до 00:00 20 апреля на всей территории республики.

При этом граница Абхазии не закрывается, комендантский час не вводится, передает ТАСС.

Согласно конституционному закону, во время действия режима ЧП власти имеют право ввести комендантский час и карантин, усилить охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, запретить массовые мероприятия и митинги, ввести особый режим въезда и выезда граждан, ограничивать движение транспорта и проводить его досмотр, сообщает Sputnik.

И.о. президента страны Валерий Бганба, выступая в парламенте, пояснил, что властям не хватает правовых оснований для комплекса мер по предотвращению эпидемии. Он предположил, что из-за закрытия гостиниц и санаториев в России туристы могут ехать в Абхазию, чего нельзя допустить, пишет «Кавказский узел».

Ранее в республике до 7 апреля приостановили движение общественного транспорта, закрыли кафе и спортзалы и запретили массовые и корпоративные мероприятия, а также въезд иностранных туристов.