Власти Кубани рассказали подробности о новых зараженных коронавирусом. Самый младший — двухлетний ребенок

Напомним, в России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъектах страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. Сегодня утром стало известно о первом умершем на Кубани, всего за сутки в регионе выявили 11 человек. Эту информацию сначала подтвердили в управлении Роспотребназдора региона.

Позже о новых заболевших рассказали в оперштабе Кубани. По их данным, шесть человек контактировали с теми, кто заразился за границей. Еще пятеро — завозные случаи из Таиланда, США и ОАЭ. Среди зараженных — семь женщин и четверо мужчин в возрасте от 2 до 88 лет. Они находятся в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.

Таким образом, всего в регионе подтвержден 61 случай заболевания коронавирусом. Выписаны из больниц 15 человек.