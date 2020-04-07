Власти Кубани рассказали подробности о новых зараженных коронавирусом. Самый младший — двухлетний ребенок
Оперштаб Краснодарского края 7 апреля рассказал подробности об 11 новых заболевших коронавирусом в регионе
Напомним, в России к 7 апреля за сутки зарегистрировали 1 тыс. 154 новых случая заражения, всего в 81 субъектах страны зарегистрировано 7 тыс. 497 инфицированных. Из них умерли 58 человек, 494 выздоровели. Сегодня утром стало известно о первом умершем на Кубани, всего за сутки в регионе выявили 11 человек. Эту информацию сначала подтвердили в управлении Роспотребназдора региона.
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Позже о новых заболевших рассказали в оперштабе Кубани. По их данным, шесть человек контактировали с теми, кто заразился за границей. Еще пятеро — завозные случаи из Таиланда, США и ОАЭ. Среди зараженных — семь женщин и четверо мужчин в возрасте от 2 до 88 лет. Они находятся в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.
Таким образом, всего в регионе подтвержден 61 случай заболевания коронавирусом. Выписаны из больниц 15 человек.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 351 тыс. человек, число смертей превысило 74,8 тыс., выздоровели более 286,7 тыс. заболевших.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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