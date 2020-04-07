Альфа-Банк ограничил займы для сотрудников отраслей, которым правительство пообещало поддержку на фоне коронавируса

Альфа-Банк 7 апреля сообщил, что решил временно ограничить кредитования сотрудникам организаций, которые больше всего пострадают из-за пандемии коронавируса

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. 2 апреля президент во второй раз выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. При этом предполагалось, что заработная плата россиян будет сохранена, а магазины, аптеки, системообразующие предприятия и предприятия непрерывного цикла продолжат свою работу. В стране ввели кредитные каникулы (но не для всех) и объявили на полгода мораторий на банкротство компаний, которые больше всего пострадали из-за коронавируса, а также организаций, которые признаны системообразующими и стратегическими.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 6 апреля обозначил отрасли, которые больше других пострадают из-за коронавируса. В документе указаны девять основных направлений. Это сферы досуга, развлечений, гостиничные и бытовые услуги, автотранспорт, авиаперевозки, заведения общепита, негосударственные образовательные учреждения. Глава кабмина пообещал, что власти окажут им помощь в первую очередь. Позже стало известно, что Альфа-Банк ограничил кредитование сотрудников этих отраслей. Как объяснили порталу Юга.ру в финансовой компании, ограничение выдачи кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса — временное явление. «Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки. Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримое время», — прокомментировали в пресс-службе Альфа-Банка. Ограничение распространяется на в том числе и на ипотечные займы.

Напомним, накануне в Правительстве РФ определили, что кредитные каникулы в России не коснутся заемщиков, которые взяли крупные кредиты.