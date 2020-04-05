В России ввели на полгода мораторий на банкротство компаний. Но не для всех
Правительство России установило на полгода мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве по заявлению кредиторов
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля подписал постановление о введении на полгода моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Документ был опубликовал на сайте правительства 4 апреля.
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Постановление касается организаций и ИП, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавируса, а также компаний, которые признаны системообразующими и стратегическими.
Ранее Мишустин перечислил сферы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса:
- транспорт (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов);
- сфера культуры, досуга и развлечений;
- сфера физической культуры и спорта;
- сфера туризм и гостиничного бизнеса,
- сфера общепита;
- сфера бытовых услуг;
- образовательные организации (организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения).
В список же системообразующих организаций экономики вошли 646 компаний. Среди кубанских компаний в печень вошли, например, Афипский нефтеперерабатывающий завод, компания «Базэл Аэро», контролирующая аэропорты Краснодарского края, АО «Краснодаргазстрой», фирмы-застройщики «Кубанская марка» и «Югстройимпериал», группа компаний «Абрау-Дюрсо», фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и другие крупные организации.
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