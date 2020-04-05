В России ввели на полгода мораторий на банкротство компаний. Но не для всех

Правительство России установило на полгода мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве по заявлению кредиторов

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля подписал постановление о введении на полгода моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Документ был опубликовал на сайте правительства 4 апреля.

Постановление касается организаций и ИП, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавируса, а также компаний, которые признаны системообразующими и стратегическими.

В список же системообразующих организаций экономики вошли 646 компаний. Среди кубанских компаний в печень вошли, например, Афипский нефтеперерабатывающий завод, компания «Базэл Аэро», контролирующая аэропорты Краснодарского края, АО «Краснодаргазстрой», фирмы-застройщики «Кубанская марка» и «Югстройимпериал», группа компаний «Абрау-Дюрсо», фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и другие крупные организации.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам и бизнесу, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на полгода.

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