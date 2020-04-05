В России ввели на полгода мораторий на банкротство компаний. Но не для всех

Краснодарский край, Вся Россия

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Правительство России установило на полгода мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве по заявлению кредиторов

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля подписал постановление о введении на полгода моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников. Документ был опубликовал на сайте правительства 4 апреля.

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Постановление касается организаций и ИП, которые больше всего пострадали из-за распространения коронавируса, а также компаний, которые признаны системообразующими и стратегическими.

Ранее Мишустин перечислил сферы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса:

  • транспорт (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов);
  • сфера культуры, досуга и развлечений;
  • сфера физической культуры и спорта;
  • сфера туризм и гостиничного бизнеса,
  • сфера общепита;
  • сфера бытовых услуг;
  • образовательные организации (организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения).

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В список же системообразующих организаций экономики вошли 646 компаний. Среди кубанских компаний в печень вошли, например, Афипский нефтеперерабатывающий завод, компания «Базэл Аэро», контролирующая аэропорты Краснодарского края, АО «Краснодаргазстрой», фирмы-застройщики «Кубанская марка» и «Югстройимпериал», группа компаний «Абрау-Дюрсо», фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и другие крупные организации.

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Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам и бизнесу, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на полгода.

Ранее по просьбе портала Юга.ру аналитики IT-компании подсчитали, сколько торговых точек в Краснодарском крае закрылись во время пандемии коронавируса к 30 марта.

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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. На момент публикации новости в мире заражен 1 млн 204 тыс. человек, умерли 64,7 тыс. заболевших, выздоровели 246,7 тыс. инфицированных.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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