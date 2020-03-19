В России отсрочили уплату аренды для бизнеса, ввели отсрочку по уплате страховых взносов и отменили проверки

Председатель кабмина Михаил Мишустин сообщил на заседании, что, в частности, с марта на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов.

Еще одна мера — временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

Также было принято решение расширить программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были выделены ранее. Кроме того, увеличены объемы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса.

Мишустин подчеркнул, что поддержке малого и среднего бизнеса, в котором «заняты миллионы людей», и который оказался в сложной ситуации, уделено особое внимание, передает RT.

Ранее кабмин совместно с Центробанком ввели пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и ситуации на рынках на экономику России.

Глава Минфина Антон Силуанов 18 марта сообщил, что ситуация в экономике России на фоне эпидемии коронавируса развивается не лучшим образом. Распространение новой инфекции стало для нее даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Из-за эпидемии, по словам Силуанова, «сокращаются, сжимаются целые сектора экономики», пишет РБК.