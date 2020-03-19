В России отсрочили уплату аренды для бизнеса, ввели отсрочку по уплате страховых взносов и отменили проверки
Правительство РФ 19 марта ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса
Председатель кабмина Михаил Мишустин сообщил на заседании, что, в частности, с марта на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Еще одна мера — временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.
Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.
Также было принято решение расширить программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были выделены ранее. Кроме того, увеличены объемы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса.
Мишустин подчеркнул, что поддержке малого и среднего бизнеса, в котором «заняты миллионы людей», и который оказался в сложной ситуации, уделено особое внимание, передает RT.
Ранее кабмин совместно с Центробанком ввели пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и ситуации на рынках на экономику России.
Глава Минфина Антон Силуанов 18 марта сообщил, что ситуация в экономике России на фоне эпидемии коронавируса развивается не лучшим образом. Распространение новой инфекции стало для нее даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Из-за эпидемии, по словам Силуанова, «сокращаются, сжимаются целые сектора экономики», пишет РБК.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса в мире заразились 222,6 тыс. человек, 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России, по последним данным, зарегистрировали 199 случаев заражения, три из них — в Краснодарском крае. В Москве сегодня зафиксировали первую в стране смерть пациента с коронавирусом.
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