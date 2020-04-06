«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили?» Кадыров ответил Мишустину по поводу закрытия регионами границ

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал действия некоторых глав регионов, которые решили закрыть административные границы. Он заявил, что губернаторы не должны путать региональные полномочия с федеральными и назвал такую меру недопустимой. При этом он не назвал конкретных примеров и не уточнил, действия каких именно губернаторов были недопустимы.

Напомним, после того, как президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочую неделю, продленную позже до конца апреля, российские регионы начали вводить различные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Глава Чечни, где с 5 апреля закрыли границы, отреагировал на критику Мишустина. В своем телеграм-канале он отметил, что если речь премьера касалась Чечни, то его вводят в заблуждение.

Он заявил, что власти республики «никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике». При этом далее Кадыров подчеркнул: «Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР».

«Мы заявляли и повторяем, что сделаем возможное и невозможное, чтобы обезопасить один из регионов России — ЧР и проживающих в ней граждан РФ. Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался!» — сказал Кадыров.

Он также отметил, что принятые своевременно меры дали результаты и позволили взять ситуацию под контроль.

По его словам, въезд в республику решено было остановить, так как с пассажиркой, которая летела в Грозный из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, летели также 124 человека. Еще один заболевший — житель Чечни — ехал на автобусе Москва — Дербент со множеством пассажиров, данных о которых у водителя нет.

«Подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей Чечни, Дагестана и других регионов. Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга», — сказал Кадыров.

Он добавил, что Чечня готова к любому развитию ситуации, «ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями».