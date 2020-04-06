«Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили?» Кадыров ответил Мишустину по поводу закрытия регионами границ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявления главы правительства Михаила Мишустина, раскритиковавшего регионы за закрытие границ во время пандемии
Напомним, после того, как президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочую неделю, продленную позже до конца апреля, российские регионы начали вводить различные ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал действия некоторых глав регионов, которые решили закрыть административные границы. Он заявил, что губернаторы не должны путать региональные полномочия с федеральными и назвал такую меру недопустимой. При этом он не назвал конкретных примеров и не уточнил, действия каких именно губернаторов были недопустимы.
Читайте также:
Глава Чечни, где с 5 апреля закрыли границы, отреагировал на критику Мишустина. В своем телеграм-канале он отметил, что если речь премьера касалась Чечни, то его вводят в заблуждение.
Он заявил, что власти республики «никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике». При этом далее Кадыров подчеркнул: «Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР».
«Мы заявляли и повторяем, что сделаем возможное и невозможное, чтобы обезопасить один из регионов России — ЧР и проживающих в ней граждан РФ. Если есть вопросы, касающиеся принимаемых в моем регионе мер, почему не позвонили ни руководители штаба РФ, ни представители федеральных правоохранительных органов России? Никто не поинтересовался!» — сказал Кадыров.
Он также отметил, что принятые своевременно меры дали результаты и позволили взять ситуацию под контроль.
По его словам, въезд в республику решено было остановить, так как с пассажиркой, которая летела в Грозный из Москвы и у которой подтвердился коронавирус, летели также 124 человека. Еще один заболевший — житель Чечни — ехал на автобусе Москва — Дербент со множеством пассажиров, данных о которых у водителя нет.
«Подобные явления ставят под угрозу здоровье жителей Чечни, Дагестана и других регионов. Ради спасения жизни можно и две недели и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга», — сказал Кадыров.
Он добавил, что Чечня готова к любому развитию ситуации, «ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями».
Как писали Юга.ру, 23 марта Чечня первой в стране ввела ограничительные меры для остановки коронавируса — в республике перестали работать заведения общепита. Спустя день стало известно о первом инфицированном в регионе и трех подозреваемых на заражение. 28 марта в республику ограничили въезд, а жителям запретили находиться за пределами места постоянного проживания.
1 апреля стало известно о первом умершем жителе Чечни с коронавирусом — скончалась 82-летняя пенсионерка. Она встречалась в Москве с дочерью, которая приехала из-за границы. По данным официального сайта по информированию населения по вопросам коронавируса, в Чечне зарегистрированы 16 случаев заражения COVID-19.
Все материалы по теме: