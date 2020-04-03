В инстаграме мэрии Сочи появился ролик о коронавирусе, в котором внук убивает бабушку. Позже видео удалили
Администрация Сочи в апреле опубликовала социальный ролик о коронавирусе, в котором показала фрагмент советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
В полдень 3 апреля в соцсетях появилось видео с инстаграмом администрации Сочи, записанное с экрана, которое озаглавлено словами «Хочешь съездить в гости к бабушке?».
В социальном ролике адаптировали фрагмент из советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» под современную ситуацию, связанную с коронавирусом. На фрагменте видео мальчик Костя приходит домой к бабушке, после чего та падает и умирает. В следующем кадре грустный Костя идет по улице, а позади него — люди с плакатом «Зачем ты убил бабушку?». Заканчивается видео похоронной процессией, в которой толпа несет гроб. Поверх нее на видео разместили надпись «Оставайтесь дома».
Под постом мэрии стоят хештеги #БоремсясCOVID19, #НеЕдемвСсочи, #сидимдома, #covid19, #stayhome. В паблике «Типичный Сочи» сообщили, что публикация появилась утром. Ее успели посмотреть 216 раз. К полудню ее уже не было.
"социальная" реклама от администрации Сочи. Говорят, удалили уже из Инстаграма, но добрые люди сохранили. #сочи#covid19 #сидидома #БоремсясCOVID19 #НеЕдемвСочи #карантин pic.twitter.com/CCPWInOC95— Alexandr (@shurikc) April 3, 2020
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин из-за распространения коронавируса. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома и ездить на машине без особой необходимости. Власти края обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска. Юга.ру рассказали, как получить их для пешего передвижения (магазин, аптеки и выгул собаки не в счет — для этого не нужны дополнительные документы) и для езды на машине.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 55 тыс., количество смертей достигло 55,7 тыс., выздоровели более 223 тыс. человек. В России к 3 апреля за сутки зафиксировали 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 — выздоровели. В Краснодарском крае инфекцию нашли у 39 людей, двое из них выздоровели.
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