В инстаграме мэрии Сочи появился ролик о коронавирусе, в котором внук убивает бабушку. Позже видео удалили

В полдень 3 апреля в соцсетях появилось видео с инстаграмом администрации Сочи, записанное с экрана, которое озаглавлено словами «Хочешь съездить в гости к бабушке?».

В социальном ролике адаптировали фрагмент из советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» под современную ситуацию, связанную с коронавирусом. На фрагменте видео мальчик Костя приходит домой к бабушке, после чего та падает и умирает. В следующем кадре грустный Костя идет по улице, а позади него — люди с плакатом «Зачем ты убил бабушку?». Заканчивается видео похоронной процессией, в которой толпа несет гроб. Поверх нее на видео разместили надпись «Оставайтесь дома».