Житель Нальчика создал мини-блокбастер о гигантском коронавирусе над городом

18 марта в программе «Вечерний Ургант» ведущий Александр Гудков запустил челлендж #мойдодырчеллендж, который призывает распространить практику частого мытья рук во время коронавируса. Специалист по визуальным эффектам из Нальчика и директор телестудии Булат Бербеков решил пподдержать челлендж и создал ролик об инфекции. В нем гигантские шиповидные отростки коронавируса летают над многоэтажными домами под тревожную мелодию.

«Тут, наверное, все буквально — "нависшая" над нами угроза. Посыл ролика в том, чтобы люди стали чаще, чем обычно, мыть руки. Ведь вирус передается также и контактным путем, помимо воздушно-капельного», — рассказал Бербеков порталу Юга.ру.