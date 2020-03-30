Житель Нальчика создал мини-блокбастер о гигантском коронавирусе над городом

Кабардино-Балкария

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Дизайнер из Нальчика изобразил гигантский коронавирус над городом

18 марта в программе «Вечерний Ургант» ведущий Александр Гудков запустил челлендж #мойдодырчеллендж, который призывает распространить практику частого мытья рук во время коронавируса. Специалист по визуальным эффектам из Нальчика и директор телестудии Булат Бербеков решил пподдержать челлендж и создал ролик об инфекции. В нем гигантские шиповидные отростки коронавируса летают над многоэтажными домами под тревожную мелодию.

«Тут, наверное, все буквально — "нависшая" над нами угроза. Посыл ролика в том, чтобы люди стали чаще, чем обычно, мыть руки. Ведь вирус передается также и контактным путем, помимо воздушно-капельного», — рассказал Бербеков порталу Юга.ру.

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Свою работу motion-дизайнер опубликовал в инстаграме. Ролик заканчивается строчкой «можно избежать сотни смертей, если просто чаще мыть руки».

Напомним, к 30 марта количество инфицированных COVID-19 в России достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. По последним данным оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии инфекцией заразились шесть человек. К моменту публикации новости в мире известно о 741 тыс. заболевших, выздоровело 156,5 тыс. человек, умерло 35 тыс. зараженных. 

Коронавирус Нальчик Художники

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