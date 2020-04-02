Минкомсвязь попросила у региональных властей обеспечить работу печатных СМИ
Министерство коммуникации и связи России 2 апреля порекомендовало региональным властям помочь сотрудникам печатных СМИ выполнять свои обязанности
Минкомсвязь зафиксировала перебои в работе региональных печатных средств массовой информации.
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«В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ "Об объявлении в РФ нерабочих дней" о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации», — сообщило министерство.
В ведомстве добавили, что это крайне важно в условиях, когда до людей надо доносить проверенную и правдивую информацию, за которую редакции несут ответственность в соответствии с законодательством. В связи с этим министерство попросило регионам помочь работникам печатных СМИ продолжать выполнять свою работу, в том числе не удаленно.
«В ряде регионов были попытки прекратить работу авторитетных и много лет существующих СМИ. В частности, в Красноярске <...> пытались закрыть газету "Красноярский рабочий", а ей больше 110 лет вообще, это одна из старейших газет страны», — цитирует ТАСС слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.
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Чиновник добавил, что в случае с розничной продажей прессы каждый субъект должен принимать самостоятельное решение.
«Все регионы разные. Но очень важно, что почта работает. И находящиеся дома подписчики газеты получают, ну и трафик на сайтах всех изданий растет», — резюмировал он.
Напомним, ранее Правительство России утвердило список товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса. В него не вошли средства массовой информации. При этом каждый регион может самостоятельно добавлять в перечень дополнительные товары. Так, например, сделали в Ростовской области.
Ко 2 апреля в России зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заражения, при том что 1 апреля апреля их было на 771 меньше. В Краснодарском крае новых случаев коронавируса за минувние сутки не было, в регионе по-прежнему официально зафиксировано 22 заболевших. При этом двое из них выздоровели, а еще один находился на Кубани только проездом.
На момент публикации новости известно о 963 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 202,3 тыс. человек, скончались 49,1 тыс. заболевших.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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