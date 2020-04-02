Минкомсвязь попросила у региональных властей обеспечить работу печатных СМИ

«В связи с поступающими из ряда регионов сообщениями о перебоях в работе пользующихся доверием и популярностью у граждан средств массовой информации Минкомсвязь России просит обратить внимание на исполнение пункта 5 указа президента РФ "Об объявлении в РФ нерабочих дней" о необходимости бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации», — сообщило министерство.

В ведомстве добавили, что это крайне важно в условиях, когда до людей надо доносить проверенную и правдивую информацию, за которую редакции несут ответственность в соответствии с законодательством. В связи с этим министерство попросило регионам помочь работникам печатных СМИ продолжать выполнять свою работу, в том числе не удаленно.

«В ряде регионов были попытки прекратить работу авторитетных и много лет существующих СМИ. В частности, в Красноярске <...> пытались закрыть газету "Красноярский рабочий", а ей больше 110 лет вообще, это одна из старейших газет страны», — цитирует ТАСС слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина.