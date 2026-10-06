Ростовский юрист будет судиться с АЗС из-за дорогого бензина. ФАС подтвердила нарушение

4 октября портал 161.ру сообщил, что жительница Ростова-на-Дону, юрист Ирина Якымив, обратилась в региональное управление ФАС с жалобой на необоснованно высокие цены на автомобильное топливо. В качестве подтверждения она приложила квитанции: стоимость АИ-92, по ее словам, составляла от 100 рублей за литр.

В жалобе Якымив указала на заправки компании «Аякс» в Ростовской области. Антимонопольное ведомство обращение поддержало и пообещало провести проверку. В ФАС также сообщили, что АЗС не имела права завышать цены, и женщина может законно вернуть свои деньги.