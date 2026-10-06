Ростовский юрист будет судиться с АЗС из-за дорогого бензина. ФАС подтвердила нарушение

Ростовская область

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Жительница Ростова-на-Дону требует через суд компенсацию за дорогое топливо

4 октября портал 161.ру сообщил, что жительница Ростова-на-Дону, юрист Ирина Якымив, обратилась в региональное управление ФАС с жалобой на необоснованно высокие цены на автомобильное топливо. В качестве подтверждения она приложила квитанции: стоимость АИ-92, по ее словам, составляла от 100 рублей за литр.

В жалобе Якымив указала на заправки компании «Аякс» в Ростовской области. Антимонопольное ведомство обращение поддержало и пообещало провести проверку. В ФАС также сообщили, что АЗС не имела права завышать цены, и женщина может законно вернуть свои деньги.

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Ростовчанка заявила, что настроена решительно: она не собирается довольствоваться формальными отписками и намерена через суд добиться компенсации за покупку дорогого горючего.

По данным издания, за литр АИ-95 на независимых заправках Дона порой просят до 120–130 рублей. В середине сентября бензин этой марки можно было найти лишь на половине АЗС области.

Напомним, в Краснодарском крае в сентябре цены на бензин превышали общероссийский показатель.

Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

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