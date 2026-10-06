В Ростове за хищение больше 500 млн рублей судят строителей водовода Дон — Донбасс

Ростовская область

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о хищении при строительстве водовода

5 октября donnews.ru сообщил, что Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении 517 млн рублей при строительстве водовода на Донбасс. На скамье подсудимых — генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и Денис Смирнов.

Всех троих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Смирнову вменяют покушение на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

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По версии следствия, фигуранты закупили для строительства некачественное оборудование, в частности, менее надежный металл для кранов. Когда трубопровод уже установили, выяснилось, что в нем есть серьезные дефекты, мешающие нормальной эксплуатации.

Во время предварительного слушания суд избрал меру пресечения для фигурантов. Смирнова и Даллари отправили под стражу, Куранова — под домашний арест.

Водовод Дон — Донбасс достроили в 2023 году. Его задача — перекачивать воду из Ростовской области в Донецкую народную республику. Проектная мощность — 288 тыс. кубических метров в сутки. Воду берут на плавучей станции около хутора Дугино в Азовском районе.

Как писали Юга.ру, атамана и экс-замгубернатора Власова отправили в тюрьму на 14 лет за хищение имущества для бойцов СВО.

Водоснабжение Деньги Ростовская область Строительство Суд

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