Лев Лещенко заболел коронавирусом. Это подтвердил главврач московской больницы, где находится артист

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, куда в Москве кладут людей с подозрением на коронавирус, 27 марта рассказал о состоянии народного артиста России Льва Лещенко

78-летний Лев Лещенко и его супруга Ирина 24 марта были госпитализированы в больницу в Коммунарке, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением [на коронавирус]. Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», — рассказал Дмитриев.

На следующий день друг артиста, народный артист РСФСР Владимир Винокур, сообщил «Интерфаксу», что у Лещенко и супруги диагностировали двустороннее воспаление легких.

Позже концертный директор певца Олег Дмитриев рассказал ТАСС, что Лещенко перевели в реанимацию. «Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — рассказал Дмитриев.

27 марта главврач больницы Денис Проценко, с разрешения Лещенко, опубликовал пост на своей странице в фейсбуке, в котором рассказал о самочувствии певца и о том, что он заболел коронавирусом, написал RT.

«Л.В. [Лев Валерьяновчи] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии . В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации», — написал Проценко.

По его словам, сейчас состояние певца стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде и его продолжат лечить уже в госпитальном отделении.

Пользователь TJ собрал информацию о том, кого заразить Лев Лещенко. Возможно, в группу риска попал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он был с артистом на одном мероприятии.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

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На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 537 тыс. человек, выздоровели 123,2 тыс., умерли 24,1 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.

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