«Побудьте дома с семьей, читайте книги и смотрите добрые фильмы». Дед Мороз дал советы по профилактике коронавируса

В нем Дед Мороз говорит, что не остается в стороне в борьбе с хворью и призывает объединиться, чтобы не дать вирусам распространиться. Он напомнил, что всем следует мыть и дезинфицировать руки, стараться не трогать лицо, использовать маски, воздержаться от поездок в другие регионы и страны, а также от посещения общественных мест.

«Лучше побудьте дома, с семьей. Читайте книги, смотрите добрые фильмы и мультфильмы, занимайтесь физкультурой и чаще проветривайте комнаты», — посоветовал волшебник.

При этом в случае плохого самочувствия он призвал оставаться дома и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.