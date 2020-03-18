«Побудьте дома с семьей, читайте книги и смотрите добрые фильмы». Дед Мороз дал советы по профилактике коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Дед Мороз из Великого Устюга выступил с обращением по коронавирусу

Видеообращение 18 марта распространила пресс-служба правительства Вологодской области.

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В нем Дед Мороз говорит, что не остается в стороне в борьбе с хворью и призывает объединиться, чтобы не дать вирусам распространиться. Он напомнил, что всем следует мыть и дезинфицировать руки, стараться не трогать лицо, использовать маски, воздержаться от поездок в другие регионы и страны, а также от посещения общественных мест.

«Лучше побудьте дома, с семьей. Читайте книги, смотрите добрые фильмы и мультфильмы, занимайтесь физкультурой и чаще проветривайте комнаты», — посоветовал волшебник.

При этом в случае плохого самочувствия он призвал оставаться дома и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. 

Дед Мороз Здравоохранение Коронавирус

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