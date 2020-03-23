В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Лидирует Бжания

Абхазия

Распечатать

В Абхазии 22 марта прошли выборы президента республики, по предварительным итогам которых лидирует кандидат Аслан Бжания

По данным ЦИК Абхазии, Бжания, которого считают лидером оппозиции, набрал 56,5%. У его ближайшего конкурента, бывшего министра экономики Адгура Ардзинбы 35,42% голосов. Третий кандидат в президенты, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, набрал 2,22%. Всего в голосовании приняли участие около 95 тыс. избирателей, это 71,56% явки.

На основании итогов выборов ЦИК республики постановила считать избранным президентом Абхазии Аслана Бжанию. Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил Бжанию с предварительной победой на выборах, пишет RT.

Читайте также:

Напомним, 9 января 2020 года около тысячи человек вышли на митинг в Абхазии и потребовали отставку президента Рауля Хаджимбы. По их мнению, он незаконно победил на выборах, которые прошли осенью 2019 года. После этого парламент на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента, однако Хаджимба отказался покидать пост.

Вечером 10 января Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на выборах президента и постановила назначить дату повторных выборов. 12 января ЦИК Абхазии назначил повторные выборы, в этот же день президент Абхазии подал в отставку.

Выборы Президент Абхазии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В передаче у Малахова рассказали про коронавечеринки в Краснодаре. Организаторы объяснили, что это было
ФНС приостановила взыскания долгов и заморозку операций по счетам бизнеса
Военный истребитель Су-27 упал в Черное море
Ветераны получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле из-за коронавируса
Путин поручил автоматически продлевать все соцпособия и льготы в ближайшие полгода
Магазины, аптеки, больницы. В Кремле уточнили, на кого не распространится указ о нерабочей неделе

Лента новостей

Статьи

Две недели на удаленке

Сотрудники Юга.ру делятся своим опытом

Статьи

10 000 детей без верного диагноза и помощи

Что не так с выявлением аутизма на Кубани

Статьи

«Индустрия в нокдауне»

Владельцы краснодарского общепита о том, как выживают во времена коронавируса

Реклама на портале