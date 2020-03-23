В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Лидирует Бжания
В Абхазии 22 марта прошли выборы президента республики, по предварительным итогам которых лидирует кандидат Аслан Бжания
По данным ЦИК Абхазии, Бжания, которого считают лидером оппозиции, набрал 56,5%. У его ближайшего конкурента, бывшего министра экономики Адгура Ардзинбы 35,42% голосов. Третий кандидат в президенты, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, набрал 2,22%. Всего в голосовании приняли участие около 95 тыс. избирателей, это 71,56% явки.
На основании итогов выборов ЦИК республики постановила считать избранным президентом Абхазии Аслана Бжанию. Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил Бжанию с предварительной победой на выборах, пишет RT.
Напомним, 9 января 2020 года около тысячи человек вышли на митинг в Абхазии и потребовали отставку президента Рауля Хаджимбы. По их мнению, он незаконно победил на выборах, которые прошли осенью 2019 года. После этого парламент на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента, однако Хаджимба отказался покидать пост.
Вечером 10 января Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на выборах президента и постановила назначить дату повторных выборов. 12 января ЦИК Абхазии назначил повторные выборы, в этот же день президент Абхазии подал в отставку.
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