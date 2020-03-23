В Абхазии подвели предварительные итоги выборов президента. Лидирует Бжания

В Абхазии 22 марта прошли выборы президента республики, по предварительным итогам которых лидирует кандидат Аслан Бжания

По данным ЦИК Абхазии, Бжания, которого считают лидером оппозиции, набрал 56,5%. У его ближайшего конкурента, бывшего министра экономики Адгура Ардзинбы 35,42% голосов. Третий кандидат в президенты, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, набрал 2,22%. Всего в голосовании приняли участие около 95 тыс. избирателей, это 71,56% явки.

На основании итогов выборов ЦИК республики постановила считать избранным президентом Абхазии Аслана Бжанию. Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил Бжанию с предварительной победой на выборах, пишет RT.