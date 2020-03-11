В Краснодаре выписали из больницы кандидата в президенты Абхазии Бжанию

11 марта врачи Краснодарской краевой больницы № 1 рассказали о том, что Аслана Бжанию выписали после отравления

Бжания попал в больницу 2 марта. Политика транспортировали сначала в Сочи, а оттуда вертолетом санавиации его доставили в Краснодар. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое, Бжанию ввели в медикаментозную кому.

3 марта в Абхазии прошли акции протеста у Кабмина и Парламента в Сухуме. Около 300 человек требовали отставки ряда чиновников, которые, по их мнению, мешали объективной предвыборной кампании, писал «Спутник Абхазии». Через день власти Абхазии обратились в Генпрокуратуру России с просьбой возбудить уголовное дело по поводу возможного отравления кандидата, писал ТАСС.