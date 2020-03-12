Краснодарцы напишут «Тотальный диктант» 4 апреля и смогут посетить лекцию главреда «Грамоты.ру»
В Краснодаре 4 апреля в восьмой раз пройдет акция «Тотальный диктант»
Автор текста «Тотального диктанта — 2020» — писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, известный по романам «Степные боги», «Жажда», «Роза ветров» и др. Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвященного малоизвестным фактам жизни основателя теоретической космонавтики Константина Циолковского. Регистрация на мероприятие откроется 25 марта на сайте проекта.
Организаторы акции в Краснодаре сообщили, что в рамках акции на площадке ТК «Центр города» состоится открытая лекция главного редактора портала «Грамоту.ру», филолога, члена Орфографической комиссии РАН и бессменного эксперта «Тотального диктанта» Владимира Пахомова «Что значит быть грамотным в 21 веке». Регистрация на лекцию откроется 14 марта.
Кроме того, с 19 по 28 марта пройдут экспресс-курсы русского языка, которые позволят всем желающим освежить знания по орфографии и пунктуации. Проведут занятия преподаватели КубГУ Варвара Головко и Дарья Полуляшина.
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Как писали Юга.ру, в прошлом году акция, посвященная популяризации грамотности, собрала в Краснодаре рекордное число участников — 12 площадок посетили более 1 тыс. человек.
Всего в 2019 году диктант написали около 240 тыс. человек из 81 страны. С каждым годом география проекта расширяется.