Краснодарцы напишут «Тотальный диктант» 4 апреля и смогут посетить лекцию главреда «Грамоты.ру»

В Краснодаре 4 апреля в восьмой раз пройдет акция «Тотальный диктант»

Автор текста «Тотального диктанта — 2020» — писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, известный по романам «Степные боги», «Жажда», «Роза ветров» и др. Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвященного малоизвестным фактам жизни основателя теоретической космонавтики Константина Циолковского. Регистрация на мероприятие откроется 25 марта на сайте проекта.

Организаторы акции в Краснодаре сообщили, что в рамках акции на площадке ТК «Центр города» состоится открытая лекция главного редактора портала «Грамоту.ру», филолога, члена Орфографической комиссии РАН и бессменного эксперта «Тотального диктанта» Владимира Пахомова «Что значит быть грамотным в 21 веке». Регистрация на лекцию откроется 14 марта.

Кроме того, с 19 по 28 марта пройдут экспресс-курсы русского языка, которые позволят всем желающим освежить знания по орфографии и пунктуации. Проведут занятия преподаватели КубГУ Варвара Головко и Дарья Полуляшина.