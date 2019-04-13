В Краснодаре прошел рекордный по количеству участников «Тотальный диктант»

В Краснодаре 13 апреля прошла ежегодная образовательная акция по русскому языку «Тотальный диктант»

Сегодня в 14:00 в Краснодаре на 12 площадках прошла международная акция, посвященная популяризации грамотности «Тотальный диктант». В этом году специально для участия в диктанте в краевую столицу приехал литературный критик, журналист, главный редактор издания «Горький» Константин Мильчин. Он прочитал текст в КубГАУ. Кроме него диктант прочли еще 33 чтеца.

«Люди стали меньше читать, снижается языковая грамотность, обедняется устная речь. "Тотальный диктант" — несомненно, удачная попытка возродить культуру владения родным языком. Это очень здорово и очень важно. И это именно то, что сегодня нужно мне и моим детям. Как, впрочем, и всем нам», — отметил генеральный директор ГК «АЯКС-Риэлт», чтец «Тотального диктанта» Александр Кутченко.