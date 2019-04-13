В Краснодаре прошел рекордный по количеству участников «Тотальный диктант»
В Краснодаре 13 апреля прошла ежегодная образовательная акция по русскому языку «Тотальный диктант»
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Сегодня в 14:00 в Краснодаре на 12 площадках прошла международная акция, посвященная популяризации грамотности «Тотальный диктант».
В этом году специально для участия в диктанте в краевую столицу приехал литературный критик, журналист, главный редактор издания «Горький» Константин Мильчин. Он прочитал текст в КубГАУ. Кроме него диктант прочли еще 33 чтеца.
«Люди стали меньше читать, снижается языковая грамотность, обедняется устная речь. "Тотальный диктант" — несомненно, удачная попытка возродить культуру владения родным языком. Это очень здорово и очень важно. И это именно то, что сегодня нужно мне и моим детям. Как, впрочем, и всем нам», — отметил генеральный директор ГК «АЯКС-Риэлт», чтец «Тотального диктанта» Александр Кутченко.
Диктант поддержала сеть офтальмологических клиник «ТРИ-З», которая проводит онлайн конкурс на бесплатную операцию по лазерной коррекции зрения. Кроме того, агентство недвижимости «АЯКС-Риэлт» разыграли подарочный набор современной литературы.
Также акцию поддержали официальные дилеры Volkswagen в Краснодаре «Фольксваген Центр Юг-Авто» и «Юг-Авто Сити». На площадках КубГУ и союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» участники «Тотального диктанта» смогли посидеть за рулем Volkswagen и получить скидку на покупку автомобиля.
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