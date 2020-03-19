«МегаФон» откроет бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам для тех, кто в изоляции из-за коронавируса

Оператор связи «МегаФон» в марте решил открыть доступ к онлайн-курсам, пакетам «МегаФон ТВ», онлайн-библиотекам для пользователей, которые вынуждены находиться в домашней изоляции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Из-за угрозы распространения коронавируса краснодарские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение, а в школах края ввели свободное посещение. Кроме того, на Кубани запретили мероприятия с участием более 100 человек, а власти порекомендовали приостановить работу кинотеатров и клубов.

В связи с введением дополнительным мер безопасности и вынужденной домашней изоляцией жителей края «МегаФон» с 23 марта откроет бесплатный доступ к платформе «МегаФон Образование». Там размещены онлайн-курсы для студентов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Среди направлений — «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент». Обучение будет проходить с помощью видеороликов длительностью 5-15 минут.

Кроме того, с понедельника сделают бесплатными сервисы «Пресса» и «Книги». В первом из них представлены более 70 ведущих журналов о психологии, науке, культуре и путешествиях, во втором находятся более 100 тыс. книг.