«МегаФон» откроет бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам для тех, кто в изоляции из-за коронавируса

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Оператор связи «МегаФон» в марте решил открыть доступ к онлайн-курсам, пакетам «МегаФон ТВ», онлайн-библиотекам для пользователей, которые вынуждены находиться в домашней изоляции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Из-за угрозы распространения коронавируса краснодарские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение, а в школах края ввели свободное посещение. Кроме того, на Кубани запретили мероприятия с участием более 100 человек, а власти порекомендовали приостановить работу кинотеатров и клубов.

Как провести карантин с пользой:

В связи с введением дополнительным мер безопасности и вынужденной домашней изоляцией жителей края «МегаФон» с 23 марта откроет бесплатный доступ к платформе «МегаФон Образование». Там размещены онлайн-курсы для студентов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Среди направлений — «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент». Обучение будет проходить с помощью видеороликов длительностью 5-15 минут.

Кроме того, с понедельника сделают бесплатными сервисы «Пресса» и «Книги». В первом из них представлены более 70 ведущих журналов о психологии, науке, культуре и путешествиях, во втором находятся более 100 тыс. книг.

«Со следующей недели, когда российские школы уйдут на вынужденные каникулы, особенно востребован будет контент для детей, поэтому мы предоставляем бесплатный доступ и к платформе "МегаФон ТВ", в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам», — отметил генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Кроме того, в «МегаФон ТВ» на месяц отменят платную подписку на пакеты «Максимальный» (216 каналов и десять сериалов), «Кино по подписке» (75 сериалов и четыре канала) и «Большой детский» (различные телеканалы, мультфильмы и развивающие программы). Чтобы получить доступ к любому из пакетов, необходимо зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении либо в приложении для Smart.TV, сообщили 19 марта в пресс-службе компании.

Интернет Коронавирус Образование Развлечения Телевидение Технологии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Кубани рассказали, откуда двое новых заболевших коронавирусом прибыли в край и где находятся сейчас
В Краснодаре водители устроили запуск фейерверков посреди улицы Северной
На Кубани зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
В России ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну
На Кубани распространяют фейк о людях в химзащите, которые под предлогом дезинфекции от коронавируса усыпляют и грабят жильцов
В Анапе досрочно прекратили полномочия депутата, который скрыл свои доходы

Лента новостей

Реклама на портале