«МегаФон» откроет бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам для тех, кто в изоляции из-за коронавируса
Оператор связи «МегаФон» в марте решил открыть доступ к онлайн-курсам, пакетам «МегаФон ТВ», онлайн-библиотекам для пользователей, которые вынуждены находиться в домашней изоляции
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Из-за угрозы распространения коронавируса краснодарские вузы стали переводить студентов на дистанционное обучение, а в школах края ввели свободное посещение. Кроме того, на Кубани запретили мероприятия с участием более 100 человек, а власти порекомендовали приостановить работу кинотеатров и клубов.
Как провести карантин с пользой:
В связи с введением дополнительным мер безопасности и вынужденной домашней изоляцией жителей края «МегаФон» с 23 марта откроет бесплатный доступ к платформе «МегаФон Образование». Там размещены онлайн-курсы для студентов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Среди направлений — «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент». Обучение будет проходить с помощью видеороликов длительностью 5-15 минут.
Кроме того, с понедельника сделают бесплатными сервисы «Пресса» и «Книги». В первом из них представлены более 70 ведущих журналов о психологии, науке, культуре и путешествиях, во втором находятся более 100 тыс. книг.
«Со следующей недели, когда российские школы уйдут на вынужденные каникулы, особенно востребован будет контент для детей, поэтому мы предоставляем бесплатный доступ и к платформе "МегаФон ТВ", в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам», — отметил генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
Кроме того, в «МегаФон ТВ» на месяц отменят платную подписку на пакеты «Максимальный» (216 каналов и десять сериалов), «Кино по подписке» (75 сериалов и четыре канала) и «Большой детский» (различные телеканалы, мультфильмы и развивающие программы). Чтобы получить доступ к любому из пакетов, необходимо зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении либо в приложении для Smart.TV, сообщили 19 марта в пресс-службе компании.
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