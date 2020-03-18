Запрет мероприятий с участием более 100 человек на Кубани продлится до 1 мая

17 марта постановление об ограничении мероприятий с участием более 100 человек подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Глава региона распорядился ограничить спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия, если количество участвующих в них превышает 100 человек. Запрет будет действовать до 1 мая, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края. Оказалось, что мужчина из населенного пункта под Приморско-Ахтарском, которому более 60 лет, недавно приехал из Италии. Было известно, что он находится в боксе инфекционной больницы Краснодара.

Ранее в тот же день Кондратьев заявлял, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. Вечером 13 марта он ввел режим повышенной готовности и подписал документ, запрещающий проводить в крае мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

17 марта стало известно, что на Кубани вводят свободное посещение школ. По состоянию на этот день в России COVID-19 заразились 114 россиян. Это на 21 человека больше, чем за сутки до этого.