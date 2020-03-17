В школах Сочи ввели режим свободного посещения и перенесли тренировочный ЕГЭ
В образовательных учреждениях Сочи с 18 марта начнет действовать режим свободного посещения занятий из-за коронавируса
«С 18 по 20 марта школьники, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования ходят на занятия в режиме свободного посещения. При этом родителям необходимо на электронную почту в адрес руководителя образовательной организации отправить письмо в свободной форме», — рассказала на пресс-конференции 17 марта начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.
Она обратила внимание, что с 21 марта в школах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы. Однако их продлят до 11 апреля. Кроме того, школы разработают цикл занятий и заданий, с которыми дети уйдут на каникулы, в том числе список литературы для чтения.
По словам Медведевой, пробный ЕГЭ по математике, намеченный на 21 марта, отменят.
«Мы просим всех быть ответственными: наших педагогов — не ходить на работу, если они чувствуют признаки недомогания, родителей просим не допускать к занятиям детей, которые тоже имеют признаки заболевания. Надо поставить все преграды, чтобы пандемия не распространилась в России», — заключила начальник управления.
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Как писали Юга.ру, 16 марта власти Сочи сообщили, что не считают нужным закрывать школы и детские сады из-за коронавируса. Однако учащихся профильных классов образовательного центра «Сириус» перевели на дистанционные занятия с 18 марта. Кроме того, власти края объявили, что во всех школах Кубани продлят каникулы и введут свободное посещение.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. К 17 марта в России им заразились 114 человек. Всего в мире к 17 марта коронавирус выявили у 189 тыс. человек, умерли почти 7,5 тыс. заболевших, выздоровели 80,6 тыс. инфицированных.
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