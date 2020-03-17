В школах Сочи ввели режим свободного посещения и перенесли тренировочный ЕГЭ

«С 18 по 20 марта школьники, воспитанники детских садов и учреждений дополнительного образования ходят на занятия в режиме свободного посещения. При этом родителям необходимо на электронную почту в адрес руководителя образовательной организации отправить письмо в свободной форме», — рассказала на пресс-конференции 17 марта начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Она обратила внимание, что с 21 марта в школах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы. Однако их продлят до 11 апреля. Кроме того, школы разработают цикл занятий и заданий, с которыми дети уйдут на каникулы, в том числе список литературы для чтения.

По словам Медведевой, пробный ЕГЭ по математике, намеченный на 21 марта, отменят.

«Мы просим всех быть ответственными: наших педагогов — не ходить на работу, если они чувствуют признаки недомогания, родителей просим не допускать к занятиям детей, которые тоже имеют признаки заболевания. Надо поставить все преграды, чтобы пандемия не распространилась в России», — заключила начальник управления.