В Сочи учеников «Сириуса» перевели на дистанционное обучение
В Сочи для учащихся профильных классов образовательного центра «Сириус» начнут проводить дистанционные занятия
Режим дистанционного обучения вводят с 18 марта по 5 апреля. Старшеклассникам и родителям объяснили, что данная мера необходима, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.
«В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно», — сообщили в образовательном центре.
В управлении по образованию и науке мэрии Сочи напомнили, что профильные классы — это совместный проект с образовательным центром «Сириус». Старшеклассники сочинских школ, успешно прошедшие отбор, обучаются в инженерно-математических и химико-биологических классах.
16 марта Юга.ру писали о том, что власти Сочи не считают нужным закрывать школы и детские сады из-за коронавируса. Между тем, 14 марта школам России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.