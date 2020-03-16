В Сочи учеников «Сириуса» перевели на дистанционное обучение

В Сочи для учащихся профильных классов образовательного центра «Сириус» начнут проводить дистанционные занятия

Режим дистанционного обучения вводят с 18 марта по 5 апреля. Старшеклассникам и родителям объяснили, что данная мера необходима, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

«В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно», — сообщили в образовательном центре.