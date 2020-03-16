В Сочи учеников «Сириуса» перевели на дистанционное обучение

Краснодарский край

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В Сочи для учащихся профильных классов образовательного центра «Сириус» начнут проводить дистанционные занятия

Режим дистанционного обучения вводят с 18 марта по 5 апреля. Старшеклассникам и родителям объяснили, что данная мера необходима, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

«В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно», — сообщили в образовательном центре.

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В управлении по образованию и науке мэрии Сочи напомнили, что профильные классы — это совместный проект с образовательным центром «Сириус». Старшеклассники сочинских школ, успешно прошедшие отбор, обучаются в инженерно-математических и химико-биологических классах.

16 марта Юга.ру писали о том, что власти Сочи не считают нужным закрывать школы и детские сады из-за коронавируса. Между тем, 14 марта школам России рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Коронавирус Сочи Школа

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