На Кубани коронавирус, а я купил билеты на мероприятие. Его отменят?

Портал Юга.ру 14 марта узнал у крупных площадок города, что они планируют делать после запрета мероприятий с участием более тысячи человек

Вечером 12 марта стало известно, что житель Краснодарского края заражен коронавирусом . Мужчина в начале месяца вернулся из итальянской Вероны. Ранее в тот же день Кондратьев заявлял , что не видит необходимости вводить на Кубани карантин и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. Однако уже 13 марта объявили, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи Кондратьев ввел режим повышенной готовности в крае и запретил мероприятия с участием более тысячи человек.

Портал Юга.ру утром 14 марта связался с некоторыми крупными городскими площадками и узнал, есть ли в их планах на март и апрель какие-нибудь изменения в связи с запретом губернатора. Вот что нам ответили:

Концерты и театр

КРОП ARENA: На площадке может поместиться до 1,5 тыс. человек. Вечером 13 марта в своих соцсетях организаторы сообщили, что сборы на все запланированные мероприятия с 15 марта по 1 мая не превышают 1 тыс. человек и состоятся в анонсированные ранее даты. В комментариях уточнили, что не будут продавать более 1 тыс. билетов на мероприятие.

Дворец спорта «Олимп»: Билеты в кассах уже не продают. Однако там отметили, что их реализуют многие интернет-сервисы, поэтому точной информации пока нет.

«Баскет-Холл»: Билеты в кассах все еще продаются. В случае отмены мероприятий деньги за них пообещали вернуть.

Музыкальный театр: Информация появится в понедельник, сейчас руководство решает вопрос.

ДК ЖД: Зал меньше 1 тыс. человек, поэтому пока ничего не отменили. При этом в кассах уточнили, что все зависит от организаторов мероприятий.

Отметим, что на сайтах «Олимпа» и «Баскет-Холла» есть также общий телефон единого сервиса по продаже билетов. Там порталу Юга.ру сообщили, что информация о мероприятиях появится в понедельник, ее разместят в официальных источниках.