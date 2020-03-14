На Кубани коронавирус, а я купил билеты на мероприятие. Его отменят?
Портал Юга.ру 14 марта узнал у крупных площадок города, что они планируют делать после запрета мероприятий с участием более тысячи человек
Вечером 12 марта стало известно, что житель Краснодарского края заражен коронавирусом. Мужчина в начале месяца вернулся из итальянской Вероны. Ранее в тот же день Кондратьев заявлял, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин и что регион готов к ухудшению эпидобстановки. Однако уже 13 марта объявили, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи Кондратьев ввел режим повышенной готовности в крае и запретил мероприятия с участием более тысячи человек.
Портал Юга.ру утром 14 марта связался с некоторыми крупными городскими площадками и узнал, есть ли в их планах на март и апрель какие-нибудь изменения в связи с запретом губернатора. Вот что нам ответили:
Концерты и театр
КРОП ARENA: На площадке может поместиться до 1,5 тыс. человек. Вечером 13 марта в своих соцсетях организаторы сообщили, что сборы на все запланированные мероприятия с 15 марта по 1 мая не превышают 1 тыс. человек и состоятся в анонсированные ранее даты. В комментариях уточнили, что не будут продавать более 1 тыс. билетов на мероприятие.
Дворец спорта «Олимп»: Билеты в кассах уже не продают. Однако там отметили, что их реализуют многие интернет-сервисы, поэтому точной информации пока нет.
«Баскет-Холл»: Билеты в кассах все еще продаются. В случае отмены мероприятий деньги за них пообещали вернуть.
Музыкальный театр: Информация появится в понедельник, сейчас руководство решает вопрос.
ДК ЖД: Зал меньше 1 тыс. человек, поэтому пока ничего не отменили. При этом в кассах уточнили, что все зависит от организаторов мероприятий.
Отметим, что на сайтах «Олимпа» и «Баскет-Холла» есть также общий телефон единого сервиса по продаже билетов. Там порталу Юга.ру сообщили, что информация о мероприятиях появится в понедельник, ее разместят в официальных источниках.
Спорт
Матчи ФК «Краснодар»: Матч «Сочи» — «Краснодар» 15 марта пройдет без зрителей. В соцсетях клуба объявили, что вернуть деньги за билеты, купленные в Краснодаре по гостевой квоте, можно в кассах стадиона ФК «Краснодар» с сегодняшнего дня и до 22 марта включительно. Кассы работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 — по выходным.
В пресс-службе ФК «Сочи» уточнили, что деньги за бумажные билеты можно вернуть в центральной кассе (улица Роз, 48А), ТРЦ «Моремолл» и Южном взморье (улица Калинина, 1). Обладателям электронных билетов деньги вернут на карту, с которой совершалась покупка.
Об изменениях в домашних встречах черно-зеленые пока не объявили.
Матчи ПБК «Локомотив-Кубань»: Клуб в своих соцсетях сообщил, что в период с 15 марта по 1 мая домашние матчи «Локо» должны пройти 12 апреля с «Астаной» и 17 апреля с «Химками». Из-за сложившейся ситуации проведение игр под вопросом. В пресс-службе клуба заявили, что будут держать болельщиков в курсе событий. Продажа билетов на эти игры временно приостановлена. Если матчи отменят, купившим билеты сообщат о порядке действий.
Чемпионат России по марафону и велогонка «10 Лье» в Сочи 4 апреля, а также полумарафон Sochi Autodrom 5 апреля: Все три мероприятия пройдут на Сочи Автодроме. Организатор, «Высшая Лига», на момент публикации материала не отвечает на звонки, по телефону горячей линии сообщили, что операторы сегодня не работают. Информации на официальном сайте также пока нет.
Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» в Сочи: Центр не является организатором мероприятий, а только предоставляет помещения. Сейчас все проходит по расписанию, так как количество участников не превышает тысячу человек. Обо всех изменениях можно узнать на сайтах конкретных мероприятий.
Выставки
Выставочный центр «Экспоград Юг»: Информации пока нет, никто не отвечает на звонки.
ЦСИ «Типография»: Центр современного искусства работает в штатном режиме.
Вместимость других краснодарских площадок для проведения культурных мероприятий меньше 1 тыс. человек (филармония, Театр драмы, органный зал, Молодежный театр и другие), поэтому формально они могут не отменять запланированные концерты, постановки и спектакли. Редакция Юга.ру рекомендует: если вы уже купили билет на мероприятие, которое должно состояться в период с 15 марта по 1 мая этого года, или собираетесь это сделать, свяжитесь предварительно с организаторами или площадкой. Возможно, ответы удастся получить не раньше начала следующей рабочей недели.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте по тегу «коронавирус».