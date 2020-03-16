Власти Краснодара рассказали, где в городе появятся общественные туалеты

В администрации уточнили, что в 2019 году в краевом центре установили четыре туалетных модуля: в скверах 80-летия образования Краснодарского края и Пограничников, а также в Молодежном и Майском скверах. Однако сейчас они не работают — в пресс-службе мэрии объяснили это тем, что их «законсервировали» на зимнее время.

«Это только сегодня температура резко понизилась, а так у нас уже отличные погодные условия, людей много гуляет в новых парках и скверах, которые мы сделали. Везде должны туалеты работать. [...]Главы внутригородских округов, следите за этим. Зачем строить и ставить туалеты, а после — они на замке», — ответил Евгений Первышов.

После этого директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый добавил, что в течение недели в Краснодаре возобновят работу санитарных точек. Кроме того, в мэрии сообщили о плане установить новые стационарные туалеты еще в четырех местах. В течение 2020 года их планируют поставить на Школьном бульваре, в Дмитриевском сквере, а также в скверах Гатова и Льва Толстого.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре выбрали общественные зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году. В свою очередь, в 2020 году в городе собираются благоустроить три зоны: Дмитриевский сквер около Карасунов, вторую очередь Вишняковского сквера и Школьный сквер в Юбилейном микрорайоне около школы № 87.