В Краснодаре благоустройство Карасунов собираются начать в марте

Власти Краснодара 27 января сообщили, что планируют начать обновление берега одного из Покровских озер в начале 2020 года

Благоустраивать будут территорию площадбю порядка 1,8 га вдоль Карасунской набережной около Верхнего Покровского озера (Дмитриевская Дамба). В сквере планируют создать памп-трек для велосипедистов и две детские площадки — одну для детей в возрасте до трех лет, вторую — для ребят от трех до десяти лет.

Также на территории вдоль берега планируют создать зону «тихого отдыха». Там хотят сделать террасирование (создание ступеней на склонах) и ремонт подпорных стенок с подсветкой и скамейками. Ожидается, что подход к берегу озера выполнят из деревянного настила.

В сквере предусмотрено около 7 тыс. кв метров зеленых насаждений и 6 тыс. кв. метров газонов. На территории хотят уложить 9,5 тыс. кв. метров плитки, а также резиновое покрытие для спортивной площадки.

«Предусмотрена подсветка самого мощения. Это будут светодиодные плиты, а также фонари. В ночное время сквер будет очень уютен», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

В администрации добавили, что покрытие в Дмитриевском сквере «будет выполнено в гамме от черного до белого с градацией всех цветов серого». Работы по благоустройству собираются начать в марте 2020 года.