В Краснодаре благоустройство Карасунов собираются начать в марте
Власти Краснодара 27 января сообщили, что планируют начать обновление берега одного из Покровских озер в начале 2020 года
Благоустраивать будут территорию площадбю порядка 1,8 га вдоль Карасунской набережной около Верхнего Покровского озера (Дмитриевская Дамба). В сквере планируют создать памп-трек для велосипедистов и две детские площадки — одну для детей в возрасте до трех лет, вторую — для ребят от трех до десяти лет.
Также на территории вдоль берега планируют создать зону «тихого отдыха». Там хотят сделать террасирование (создание ступеней на склонах) и ремонт подпорных стенок с подсветкой и скамейками. Ожидается, что подход к берегу озера выполнят из деревянного настила.
В сквере предусмотрено около 7 тыс. кв метров зеленых насаждений и 6 тыс. кв. метров газонов. На территории хотят уложить 9,5 тыс. кв. метров плитки, а также резиновое покрытие для спортивной площадки.
«Предусмотрена подсветка самого мощения. Это будут светодиодные плиты, а также фонари. В ночное время сквер будет очень уютен», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.
В администрации добавили, что покрытие в Дмитриевском сквере «будет выполнено в гамме от черного до белого с градацией всех цветов серого». Работы по благоустройству собираются начать в марте 2020 года.
Создать общественную зону около Карасунов власти планируют не первый год. В феврале 2015-го в Краснодаре представили проект благоустройства Карасунских прудов. Планировалось, что после формирования концепции и проектирования будет определен порядок, сроки и этапы проведения работ. В июле того же года главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок заявил, что «Карасунские пруды должны стать главной городской зоной отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками, благоустроенной набережной, парковыми зонами». Однако к реализации проекта так и не приступили.
В марте 2019 года стало известно о том, мэрия Краснодара в течение года хочет вернуть в собственность города землю вокруг Карасунов в Комсомольском микрорайоне, чтобы сделать там зеленую зону. А в сентябре разработчики генплана Краснодара предложили внести в него велодорожки около Карасунов.
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