В Краснодаре благоустроят вторую очередь Вишняковского сквера, где собирались построить гостиницу
Мэр Краснодара Евгений Первышов 17 февраля сообщил о планах воссоздать вторую часть Вишняковского сквера, землю под которой вернули городу
Первую очередь сквера на Вишняковой реконструировали в 2017 году. На территории около 1,6 га создали сеть пешеходных дорожек, установили лавочки, детскую площадку и систему автоматического полива, обновили стелу. Тогда же сообщалось, что мэрия занимается вопросом передачи соседнего участка площадью 1 га в муниципальную собственность для дальнейшего расширения сквера.
На совещании в администрации города Первышов заметил, что ранее обе части были единым большим сквером, однако затем один из участков парка ушел «в частные руки». По его словам, на нем запланировали строительство гостиницы, однако в городе провели «серьезную работу» по возврату второй части сквера:
«Победили в судах, доказали правоту, что это все-таки территория общего пользования, она не могла быть отчуждена из сквера "Вишняковский", потому что это большой наименованный сквер».
Сейчас в новой очереди сквера планируются пешеходные зоны, спортивная площадка, детский игровой комплекс и пространство для скейтбординга. Также на территории хотят сделать парковку для 48 машин.
Кроме того, в новой зоне предполагается высадить около 3 тыс. кустарников, 87 хвойных и 64 лиственных дерева. Обе части парка должны стать единым пространством сквера, отметили в пресс-службе администрации города.
Первышов сообщил, что работы во второй очереди должны начаться в марте: «Если мы в марте начинаем работы, то ко Дню города обновленный сквер должен быть открыт».
Напомним, в феврале 2019 года в Вишняковском сквере открыли современную скульптуру авторства Виктора Линского «Столпы».