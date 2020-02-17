В Краснодаре благоустроят вторую очередь Вишняковского сквера, где собирались построить гостиницу

Первую очередь сквера на Вишняковой реконструировали в 2017 году. На территории около 1,6 га создали сеть пешеходных дорожек, установили лавочки, детскую площадку и систему автоматического полива, обновили стелу. Тогда же сообщалось, что мэрия занимается вопросом передачи соседнего участка площадью 1 га в муниципальную собственность для дальнейшего расширения сквера.

На совещании в администрации города Первышов заметил, что ранее обе части были единым большим сквером, однако затем один из участков парка ушел «в частные руки». По его словам, на нем запланировали строительство гостиницы, однако в городе провели «серьезную работу» по возврату второй части сквера:

«Победили в судах, доказали правоту, что это все-таки территория общего пользования, она не могла быть отчуждена из сквера "Вишняковский", потому что это большой наименованный сквер».