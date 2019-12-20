В Краснодаре плоскостной фонтан около «Авроры» перенесли в другое место

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря сообщил, куда перенесли плоскостной фонтан с бульвара перед кинотеатром «Аврора»

Глава города рассказал об этом на встрече с журналистами и общественниками, посвященной городским проблемам. Мэр сообщил, что плоскостной фонтан убрали с площади перед кинотеатром. Его уже начали монтировать на улице Стасова около здания «Премьеры».

«Там действительно будет такая хорошая зона. Недавно открыли мемориальную доску почетному гражданину Краснодара Иосифу Кобзону. И вообще — там сквер Леонарда Гатова. Все это очень хорошая история. Мне она нравится», — отметил мэр.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно о том, что фонтан перед «Авророй» собираются перенести. После того, как гендиректор компании «Инвестстрой» (принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому) Сергей Трунов подписал соглашение о реконструкции «Авроры», Первышов сообщил, что фонтан установят там, где он будет востребован.

Напомним, комплекс со светомузыкальными и каскадным фонтанами открыли на бульваре перед «Авророй» в 2014 году.

Аврора Благоустройство Евгений Первышов Краснодар ТО «Премьера»

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре хотят построить местный Диснейленд с площадкой для фестивалей
В больницах Адыгеи вдвое увеличат число мест для помощи пожилым людям
Мэр Краснодара заявил, что проект «НАЗЕМКИ» может обойтись в 80 млрд рублей. Общественники не верят
«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок». Мэр Краснодара объяснил, почему нельзя убрать рекламу со «здания с часами»
Жителей Кубани предупредили о сильном тумане и низкой видимости
Крытый аквапарк в Краснодаре начнут строить в 2020 году

Лента новостей

Фоторепортажи

Новогодняя атмосфера — 2020 в парке «Краснодар». Фоторепортаж

Статьи

Истории у камина

Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать

Статьи Партнерский

Фонд развития бизнеса

Кому он может быть полезен?

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале