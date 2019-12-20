В Краснодаре плоскостной фонтан около «Авроры» перенесли в другое место

Глава города рассказал об этом на встрече с журналистами и общественниками, посвященной городским проблемам. Мэр сообщил, что плоскостной фонтан убрали с площади перед кинотеатром. Его уже начали монтировать на улице Стасова около здания «Премьеры».

«Там действительно будет такая хорошая зона. Недавно открыли мемориальную доску почетному гражданину Краснодара Иосифу Кобзону. И вообще — там сквер Леонарда Гатова. Все это очень хорошая история. Мне она нравится», — отметил мэр.

Как писали Юга.ру, в мае стало известно о том, что фонтан перед «Авророй» собираются перенести. После того, как гендиректор компании «Инвестстрой» (принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому) Сергей Трунов подписал соглашение о реконструкции «Авроры», Первышов сообщил, что фонтан установят там, где он будет востребован.