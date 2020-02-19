В Краснодаре выбрали зеленые зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 февраля подвели итоги рейтингового голосования, в рамках которого определили зеленые зоны для благоустройства

Напомним, народное голосование по выбору зон прошло в Краснодаре и его пригороде 16 февраля. Каждый горожанин мог выбрать от одного до пяти общественных пространств, всего же на голосование вынесли 14 территорий. Выборы были рейтинговыми — это значит, что каждую из зон будут реконструировать по мере пополнения бюджета.

19 февраля мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что участие в выборах приняли десятки тысяч горожан.

В итоге места, согласно данным пресс-службы мэрии Краснодара, распределились следующим образом:

  1. Хуторской сквер на хуторе Ленина;
  2. Мариинский бульвар между улицами Октябрьской и Красина;
  3. Николаевский бульвар вдоль улицы Автолюбителей — от Трудовой Славы до садоводческого товарищества «Излучина Кубани»;
  4. Городской сад «Сосновый» в поселке Березовом;
  5. Сквер Льва Толстого в границах улиц Славянской, Льва Толстого, 4-я линия, 3-я линия;
  6. Бульвар Героев-Разведчиков между улицей Героев-Разведчиков и имени Героя Аверкиева;
  7. Сквер Казачьей Славы в Пашковском жилом массиве в границах улиц Горького, Кирова, Гоголя, Бершанской;
  8. Сквер Памяти героев-танкистов в поселке Колосистом;
  9. Старокорсунский сквер в станице Старокорсунской;
  10. Сквер Памяти жертв Гражданской войны в границах улицы Офицерской и Ростовского Шоссе;
  11. Сквер Покрышкина по улице Дзержинского;
  12. Петровский сквер в границах Адыгейской Набережной, Майкопской, Воронежской, переулка Петровского;
  13. Береговой бульвар, или «тропа здоровья» по улице Береговой;
  14. Сквер Рахманинова на пересечении улиц Морской и Дзержинского.

Напомним, в 2020 году в Краснодаре собираются благоустроить три зоны: Дмитриевский сквер около Карасунов, вторую очередь Вишняковского сквера и Школьный сквер в Юбилейном микрорайоне около школы № 87.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки

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