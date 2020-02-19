В Краснодаре выбрали зеленые зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году

В Краснодаре 19 февраля подвели итоги рейтингового голосования, в рамках которого определили зеленые зоны для благоустройства

Напомним, народное голосование по выбору зон прошло в Краснодаре и его пригороде 16 февраля. Каждый горожанин мог выбрать от одного до пяти общественных пространств, всего же на голосование вынесли 14 территорий. Выборы были рейтинговыми — это значит, что каждую из зон будут реконструировать по мере пополнения бюджета.

19 февраля мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что участие в выборах приняли десятки тысяч горожан.