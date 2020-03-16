В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилили меры безопасности из-за коронавируса

Краснодарский край

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В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы дополнительно купили антисептики для обработки от коронавируса

В международных аэропортах усилили меры безопасности и начали проводить мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний. Для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей, например, таких как поручни дверей и кресел, перила, стойки регистрации, дополнительно закупили антисептическую жидкость.

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы также сформировали отдельные бригады сотрудников для дезинфекции транспортных средств: там обрабатывают пассажирские автобусы, трапы, амбулифты — для этого разработали специальную технологию и привлекли дополнительный персонал.

Кроме того, в аэропортах в два раза увеличили частоту уборки санузлов и усилили контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, расположенных в аэропортах. На территории аэропортов в терминалах внутренних и международных авиалиний в круглосуточном режиме работают сотрудники роспотребнадзора на транспорте. Проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов прибывающих из-за границы, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Также медицинские службы получили специальные противоэпидемические укладки, в которые входят все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции, защитная одежда.

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Напомним, 12 марта стало известно, что на Кубани выявили один случай заражения коронаврусом. Житель Приморско-Ахтарского района вернулся из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и его госпитализировали.

Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Накануне глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий. К 15 марта в России COVID-19 заразились 63 человека.

Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели — более 77 тыс. человек.

Анапа Аэропорты Коронавирус Краснодар Сочи

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