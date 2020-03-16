В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилили меры безопасности из-за коронавируса
В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы дополнительно купили антисептики для обработки от коронавируса
В международных аэропортах усилили меры безопасности и начали проводить мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний. Для дезинфекции помещений и обработки различных поверхностей, например, таких как поручни дверей и кресел, перила, стойки регистрации, дополнительно закупили антисептическую жидкость.
В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы также сформировали отдельные бригады сотрудников для дезинфекции транспортных средств: там обрабатывают пассажирские автобусы, трапы, амбулифты — для этого разработали специальную технологию и привлекли дополнительный персонал.
Кроме того, в аэропортах в два раза увеличили частоту уборки санузлов и усилили контроль за санитарным состоянием точек общественного питания, расположенных в аэропортах. На территории аэропортов в терминалах внутренних и международных авиалиний в круглосуточном режиме работают сотрудники роспотребнадзора на транспорте. Проводится дистанционная термометрия пассажиров на бортах воздушных судов прибывающих из-за границы, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Также медицинские службы получили специальные противоэпидемические укладки, в которые входят все необходимые средства для оказания первой помощи инфекционным больным, средства для дезинфекции, защитная одежда.
Напомним, 12 марта стало известно, что на Кубани выявили один случай заражения коронаврусом. Житель Приморско-Ахтарского района вернулся из итальянской Вероны, почувствовал себя плохо и его госпитализировали.
Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Накануне глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий. К 15 марта в России COVID-19 заразились 63 человека.
Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели — более 77 тыс. человек.