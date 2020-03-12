ЗСК Кубани одобрило поправки к Конституции

На внеочередной, 34-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 12 марта депутаты одобрили предлагаемые поправки к Конституции

В январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам в Конституцию. Всенародное голосование по поправкам назначили на 22 апреля, этот день будет выходным. Перед этим поправки должны принять в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

Читайте также: Логотип и слоган голосования по Конституции обошлись бюджету в 35 млн рублей

В Заксобрании Кубани 12 марта состоялась внеочередная сессия, единственным вопросом повестки стало рассмотрение закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». «Мы долго и основательно на разных площадках обсуждали пакет предложенных президентом изменений. Теперь настал момент высказать свое мнение», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Председатель комитета ЗСК по вопросам законности и правопорядка Андрей Горбань сообщил, что замечаний к законопроекту от депутатов ЗСК, комитетов Законодательного собрания и депутатских фракций не поступало.

Также первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Николай Гриценко и руководитель фракции ЛДПР Иван Тутушкин высказались за поправки к Конституции. В свою очередь КПРФ воздержалась при голосовании.