ЗСК Кубани одобрило поправки к Конституции
На внеочередной, 34-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 12 марта депутаты одобрили предлагаемые поправки к Конституции
В январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и представил на рассмотрение в Госдуму предложения по поправкам в Конституцию. Всенародное голосование по поправкам назначили на 22 апреля, этот день будет выходным. Перед этим поправки должны принять в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.
В Заксобрании Кубани 12 марта состоялась внеочередная сессия, единственным вопросом повестки стало рассмотрение закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
«Мы долго и основательно на разных площадках обсуждали пакет предложенных президентом изменений. Теперь настал момент высказать свое мнение», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Председатель комитета ЗСК по вопросам законности и правопорядка Андрей Горбань сообщил, что замечаний к законопроекту от депутатов ЗСК, комитетов Законодательного собрания и депутатских фракций не поступало.
Также первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Николай Гриценко и руководитель фракции ЛДПР Иван Тутушкин высказались за поправки к Конституции. В свою очередь КПРФ воздержалась при голосовании.
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В результате 57 депутатов ЗСК проголосовали за одобрение закона о поправке, 3 парламентария воздержались, высказавшихся против не было. По словам Юрия Бурлачко, 12 марта был подведен итог более чем полуторамесячной работы по подготовке поправок. Спикер кубанского парламента подчеркнул, что окончательное решение остается за гражданами России, которые придут на голосование 22 апреля.
Как писали Юга.ру, накануне, 11 марта, законопроект о поправках к Конституции приняли в Госдуме в третьем чтении, после чего его одобрил Совет Федерации. Следующим этапом стало обсуждение документа в субъектах. По закону, не менее 2/3 региональных парламентов должны одобрить закон. 12 марта «Медуза» написала, что это условие уже выполнено. Издание опубликовало схему, по которой поправки могут быть приняты в стране.