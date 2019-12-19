Путин не исключил изменения Конституции с отменой нормы о двух президентских сроках подряд

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря сказал, что в конституции можно было бы отменить оговорку о двух президентских сроках подряд

Напомним, в Москве в Центре международной торговли проходит ежегодная пресс-конференция главы государства. В 2019 году на мероприятие аккредитовали 1 тыс. 895 журналистов.

В ходе пресс-конфереции журналист «РИА Новости» спросил президента о возможных изменениях в конституции.

«Что касается конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что конституцию нам менять, принимать новую конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной», — заключил президент.

В первой главе прописаны основы конституционного строя.

Тем не менее, Владимир Путин заявил, что «можно было бы отменить оговорку "подряд"» в ч.3 ст.81 которая гласит, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

Правоприменительная практика в России показывает, что это может значить, что новый срок с 2024 года может считаться первым для президента. Подобные прецеденты в стране уже были. Так, в 2015 депутаты Госдумы приняли закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» о правилах избрания руководителей регионов. В новой редакции законопроекта был запрет на избрание должность губернатора более двух раз подряд, но также уточнялось, что если сначала губернатора наделил полномочиями президент (в период с 1 января 2005 по 1 июня 2012 годы), а затем его избрали либо граждане, либо депутаты законодательного собрания, то первым сроком для него будет считаться тот, который начался после вступления в силу нового закона. Таким образом, все предыдущие сроки некоторых губернаторов «обнулились».