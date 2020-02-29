Суд лишил Федора Смолова 7,6 млн рублей компенсации за ремонт BMW, разбитого после ДТП в Краснодаре

В августе 2018 года на улице Ставропольской в Краснодаре автомобиль лимитированной версии BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей врезался в дорожное ограждение. Передняя и боковая части машины помялись, также был поврежден забор. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП.

Вскоре стало известно, что за рулем был футболист «Краснодара» Федор Смолов. Он признал свою вину и сразу возместил городу ущерб, выплатив 58 тыс. рублей за разрушенный забор. Спортсмена лишили водительских прав на год. Спустя несколько дней после аварии Смолов перешел в московский «Локомотив».

Летом 2019 года футболист подал в Никулинский суд Москвы иск против компании «Альфастрахование», которая отказала ему в выплате компенсации за восстановление разбитой машины. Он потребовал от страховщиков более 7 млн рублей: 6 млн рублей за ремонт, более 1 млн рублей — за утрату товарной стоимости и 124 тыс. рублей за неустойку. В октябре суд взыскал со страховщиков 7,6 млн рублей.