Суд лишил Федора Смолова 7,6 млн рублей компенсации за ремонт BMW, разбитого после ДТП в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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Московский городской суд отменил решение о выплате Федору Смолоду компенсации за разбитый спорткар, на котором футболист устроил ДТП

В августе 2018 года на улице Ставропольской в Краснодаре автомобиль лимитированной версии BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей врезался в дорожное ограждение. Передняя и боковая части машины помялись, также был поврежден забор. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. 

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Вскоре стало известно, что за рулем был футболист «Краснодара» Федор Смолов. Он признал свою вину и сразу возместил городу ущерб, выплатив 58 тыс. рублей за разрушенный забор. Спортсмена лишили водительских прав на год. Спустя несколько дней после аварии Смолов перешел в московский «Локомотив».

Летом 2019 года футболист подал в Никулинский суд Москвы иск против компании «Альфастрахование», которая отказала ему в выплате компенсации за восстановление разбитой машины. Он потребовал от страховщиков более 7 млн рублей: 6 млн рублей за ремонт, более 1 млн рублей — за утрату товарной стоимости и 124 тыс. рублей за неустойку. В октябре суд взыскал со страховщиков 7,6 млн рублей.

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Однако 28 февраля стало известно, что Мосгорсуд в конце января 2020 года отменил решение о взыскании с «Альфастрахования» компенсации в пользу Федора Смолова за ремонт спорткара и утраты товарной стоимости.

«Суд постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Мосгорсуда.

При этом футболист должен будет выплатить страховой компании компенсацию судебных расходов в размере 3 тыс. рублей.

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