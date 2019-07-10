Смолов через суд требует более 7 млн рублей за разбитый им в Краснодаре BMW

Футболист Федор Смолов не смог мирным путем добиться от страховщиков компенсации за разбитый им в Краснодаре BMW

Редкий автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей, за рулем которого был Смолов, попал в ДТП на улице Ставропольской в ночь на 1 августа.

Недавно выяснилось, что он подал иск в Никулинский суд Москвы к АО «Альфастрахование» с требованием вернуть деньги, потраченные на ремонт разбитого авто. Всего он требует со страховой компании более 7 млн рублей: 6 млн рублей за ремонт, а также размер утраченной товарной стоимости — более 1 млн рублей и неустойку — 124 тыс. рублей.

Как пишет «Московский комсомолец», Смолов обратился к команде юристов, практикующихся на возврате денежных средств от страховых компаний. Компания пообещала решить проблему за короткий срок.