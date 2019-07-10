Смолов через суд требует более 7 млн рублей за разбитый им в Краснодаре BMW
Футболист Федор Смолов не смог мирным путем добиться от страховщиков компенсации за разбитый им в Краснодаре BMW
Редкий автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей, за рулем которого был Смолов, попал в ДТП на улице Ставропольской в ночь на 1 августа.
Недавно выяснилось, что он подал иск в Никулинский суд Москвы к АО «Альфастрахование» с требованием вернуть деньги, потраченные на ремонт разбитого авто. Всего он требует со страховой компании более 7 млн рублей: 6 млн рублей за ремонт, а также размер утраченной товарной стоимости — более 1 млн рублей и неустойку — 124 тыс. рублей.
Как пишет «Московский комсомолец», Смолов обратился к команде юристов, практикующихся на возврате денежных средств от страховых компаний. Компания пообещала решить проблему за короткий срок.
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Напомним, в ту ночь автомобиль врезался в дорожное ограждение, передняя и боковая части машины помялись, также повредился забор, в водитель с места аварии скрылся. Позже стало известно, что за рулем был Федор Смолов. Ущерб, нанеченный городу, оценили в 58,6 тыс. рублей.
Смолов признал вину, его на год лишили водительских прав. Через несколько дней после аварии спортсмен перешел в «Локомотив» из «Краснодара», в котором выступал с июня 2015 года. Позднее в интервью Ксении Собчак футболист признался, что скрылся с места ДТП из-за того, что у него были просрочены права.
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