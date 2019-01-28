Смолов признался Ксении Собчак, почему сбежал с места ДТП в Краснодаре

Бывший игрок футбольного «Краснодара» Федор Смолов в интервью Ксении Собчак прокомментировал ДТП в Краснодаре, которое произошло в августе 2018 года

Ксения Собчак запустила на ютубе свое шоу «Осторожно, Собчак!», первым гостем которого стал футболист «Локомотива» и бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов. Ролик вышел 28 января на официальном канале Собчак.

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В интервью Ксения Собчак спросила футболиста про ДТП, которое произошло в Краснодаре летом 2018 года. Смолов уточнил, что в момент аварии был трезв и «по секрету» рассказал причину, по которой скрылся с места аварии

«У меня были просроченные права, я поэтому уехал с места ДТП. Я видел, что машина разбита, и побоялся», — пояснил футболист.

По его словам, он побоялся, что из-за просроченных прав страховая компания могла бы не выплатить компенсацию. Смолов добавил, что с утра посоветовался с юристом и поехал решать вопросы, связанные с ДТП.

В интервью Федор Смолов прокомментировал уголовное дело против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, заявив, что несмотря на дружбу, считает их виноватыми. По мнению Смолова, спортсмены должны понести наказание.

«Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если б там не было фамилий Кокорина, Мамева и Пака, то скорее всего, наказание было бы совершенно другим», — сказал фуболист. Смолов предположил, что если бы находился в кафе в момент драки, то этого инцидента не случилось бы.

Напомним, в ночь на 1 августа на улице Ставропольской возле Вишняковой автомобиль стоимостью 9 млн рублей врезался в дорожное ограждение, передняя и боковая части машины помялись, также повредился забор. Позже стало известно, что за рулем был Федор Смолов. Ущерб от аварии оценили в 58,6 тыс. рублей.