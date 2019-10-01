Смолов отсудил 6 млн рублей за разбитый BMW в Краснодаре

Бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов 1 августа 2018 года попал в ДТП на улице Ставропольской. Он был за рулем редкого автомобиля BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей.

В июле этого года футболист подал иск в Никулинский суд Москвы к АО «Альфастрахование» с требованием вернуть деньги, потраченные на ремонт разбитого авто. Всего он потребовал со страховой компании более 7 млн рублей: 6 млн рублей за ремонт, а также размер утраченной товарной стоимости (более 1 млн рублей) и неустойку (124 тыс. рублей).

В октябре стало известно, что спортсмену присудили более 4 млн рублей за ремонт машины, и по 1 млн рублей за утрату товарной стоимости и неустойку. Всего суд взыскал со страховой компании около 6 млн рублей в пользу Смолова, написали РЕН ТВ.