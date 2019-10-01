Смолов отсудил 6 млн рублей за разбитый BMW в Краснодаре
Футболист Федор Смолов получил 6 млн рублей за разбитый BMW в аварии в Краснодаре
Бывший игрок «Краснодара» Федор Смолов 1 августа 2018 года попал в ДТП на улице Ставропольской. Он был за рулем редкого автомобиля BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей.
В июле этого года футболист подал иск в Никулинский суд Москвы к АО «Альфастрахование» с требованием вернуть деньги, потраченные на ремонт разбитого авто. Всего он потребовал со страховой компании более 7 млн рублей: 6 млн рублей за ремонт, а также размер утраченной товарной стоимости (более 1 млн рублей) и неустойку (124 тыс. рублей).
В октябре стало известно, что спортсмену присудили более 4 млн рублей за ремонт машины, и по 1 млн рублей за утрату товарной стоимости и неустойку. Всего суд взыскал со страховой компании около 6 млн рублей в пользу Смолова, написали РЕН ТВ.
Читайте также:
Напомним, в ту ночь автомобиль врезался в дорожное ограждение, передняя и боковая части машины помялись, также повредился забор, а водитель с места аварии скрылся. Позже стало известно, что за рулем был Федор Смолов. Ущерб, нанесенный городу, оценили в 58,6 тыс. рублей.
Смолов признал вину, его на год лишили водительских прав. Через несколько дней после аварии спортсмен перешел в «Локомотив» из «Краснодара», где он выступал с июня 2015 года. Позднее в интервью Ксении Собчак футболист признался, что скрылся с места ДТП из-за того, что у него были просрочены права.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак перестать бояться вышек сотовой связи?
Про мобильную связь и радиофобию в 8 карточках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.