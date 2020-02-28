Очевидец рассказала подробности трагедии с пропавшими школьниками в Сочи

Жительница Сочи, которая стала очевидцем того, как двух мальчиков унесло в море, 28 февраля рассказала порталу Юга.ру о случившемся

Вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма волной смыло в море двух 14-летних школьников, которые переходили реку Псезуапсе. Их ищут спасатели и водолазы, задействована авиация и дрон, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы в акватории постоянно приостанавливали. На месте, где подростков смыло волной, оказались очевидцы — местная жительница Вера Марченко с мужем и дочкой, которые гуляли по пляжу. Благодаря женщине появилось видео трагедии, которое помогло определить зону поиска мальчиков. «Первое видео, где мы снимаем мальчиков — это случайные кадры. Сначала было море, небо... Потом я к реке подошла снимать, где на видео попали мальчики», — рассказала порталу Юга.ру Марченко.