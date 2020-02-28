Очевидец рассказала подробности трагедии с пропавшими школьниками в Сочи
Жительница Сочи, которая стала очевидцем того, как двух мальчиков унесло в море, 28 февраля рассказала порталу Юга.ру о случившемся
Вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма волной смыло в море двух 14-летних школьников, которые переходили реку Псезуапсе. Их ищут спасатели и водолазы, задействована авиация и дрон, однако из-за плохой погоды поисково-спасательные работы в акватории постоянно приостанавливали.
На месте, где подростков смыло волной, оказались очевидцы — местная жительница Вера Марченко с мужем и дочкой, которые гуляли по пляжу. Благодаря женщине появилось видео трагедии, которое помогло определить зону поиска мальчиков.
«Первое видео, где мы снимаем мальчиков — это случайные кадры. Сначала было море, небо... Потом я к реке подошла снимать, где на видео попали мальчики», — рассказала порталу Юга.ру Марченко.
Ее муж предположил, что в устье реки Псезуапсе ребята собирали ракушки. В это время шторм усилился, о чем супруги предупредили мальчиков.
«Есть видео, когда они уже на пляже "Чайка", уходят. На какой-то момент мальчики остановились, опустили закатанные штанины», — вспомнила Марченко.
Супруги подумали, что школьники ушли, и спустились с бугорка. А когда спустя какое-то времяМарченко вернулась на возвышенность, заметила детей на том же месте.
«Чисто случайно навела камеру на устье Псезуапсе. Смотрю — мальчики снова в реке. Мы не видели, когда они вернулись. В этот момент все и случилось», — заключила свидетельница трагедии.
Вызов женщины на номер «112» зафиксировали в 18:12. Муж женщины в это время напрямую позвонил другу-спасателю. Благодаря участию случайных очевидцев дежурная смена спасателей прибыла на место в 18:20.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к вечеру 28 февраля авиация обследовала около 300 кв. км акватории моря. Пешие группы на берегу работают в зоне поисков протяженностью 149 км — от реки Псоу в Адлерском районе до поселка Шепси Туапсинского района.
Утром 29 февраля на поиски планируют направить вертолет Ка-32 и катер МЧС России.
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