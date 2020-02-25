В Сочи в штормящее море унесло двух школьников, которые переходили реку
Спасатели ведут поиски двух детей, которых 25 февраля унесло течением в море, когда они пытались перейти реку в Сочи
Инцидент произошел около 19:00 в поселке Лазаревском.
«Поступило сообщение, что двое несовершеннолетних пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧМ по Краснодарскому краю.
К месту ЧП направили спасателей. Из-за того, что на море шторм в 4-5 баллов, поиск в открытом море невозможен, поиски ведутся на берегу.
Также на месте работает следственная группа, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. По данным следователей, возраст школьников 13-15 лет.
Напомним, сегодня через юг России, в том числе через Краснодарский край, проходят четыре циклона, которые принесли жестокий шторм с ветром до 30 м/c. В Сочи из-за этого прогнозировали образование смерчей.
Как писали Юга.ру, в октябре в горах Абхазии 20-летнего туриста из России унесло течением, когда он пытался перейти реку Кодор. Двое его товарищей пытались ему помочь, но не смогли перебороть мощный поток. Тело туриста обнаружили неделю спустя, недалеко нашли его спасательный жилет.