В Сочи в штормящее море унесло двух школьников, которые переходили реку

Спасатели ведут поиски двух детей, которых 25 февраля унесло течением в море, когда они пытались перейти реку в Сочи

Инцидент произошел около 19:00 в поселке Лазаревском.

«Поступило сообщение, что двое несовершеннолетних пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧМ по Краснодарскому краю.

К месту ЧП направили спасателей. Из-за того, что на море шторм в 4-5 баллов, поиск в открытом море невозможен, поиски ведутся на берегу.

Также на месте работает следственная группа, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. По данным следователей, возраст школьников 13-15 лет.