Водолазы из-за шторма не могут начать поиски пропавших в Сочи мальчиков в море

Краснодарский край

Распечатать

Группы водолазов к вечеру 27 февраля приостановили поиски двух мальчиков, которых унесло в море в Сочи

Водолазы обследовали устье реки Псезуапсе, где пропали мальчики, обратив особое внимание на 5-метровое углубление. Видимость при выполнении водолазного спуска составляла не более 50-70 см.

«К сожалению, проведение спусков в акватории моря пока останется невозможным из-за шторма в 2-3 балла и нулевой видимости», — сообщили в Лазаревском подразделении ЮРПСО МЧС России.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что поисковые работы продолжаются на берегу. Всего в них участвует более 260 человек — спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, представители казачества и добровольцы. Также работает следственная группа.

С начала поисковых работ обследовано 226 км береговой линии, авиация МЧС обследовала 85,6 кв. км акватории, плавсредства МЧС — порядка 200 кв. км акватории, водолазы обследовали 100 кв. метров дна русла реки.

Как писали Юга.ру, вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма в море унесло двух школьников, которые пытались перейти реку Псезуапсе. Ранее в поисках задействовали вертолет МЧС и дрон. Поиски в акватории приходилось приостанавливать из-за непогоды.

МЧС Пропавшие без вести Сочи Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре суд изъял у недобросовестного собственника дом архитектора Косякина
Ростуризм призвал запретить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса. Что делать, если путевка уже куплена?
В Адыгее военный и три сообщника получили сроки за кражу радиоэлектронных блоков из военчасти на Кубани
Мария Шарапова заработала почти 200 млн долларов в теннисе за 10 лет
Водолазы из-за шторма не могут начать поиски пропавших в Сочи мальчиков в море
5 лет назад был убит Борис Немцов. В память о нем в Праге открыли сквер, а в Петербурге согласовали шествие

Лента новостей

Реклама на портале