Водолазы из-за шторма не могут начать поиски пропавших в Сочи мальчиков в море

Группы водолазов к вечеру 27 февраля приостановили поиски двух мальчиков, которых унесло в море в Сочи

Водолазы обследовали устье реки Псезуапсе, где пропали мальчики, обратив особое внимание на 5-метровое углубление. Видимость при выполнении водолазного спуска составляла не более 50-70 см.

«К сожалению, проведение спусков в акватории моря пока останется невозможным из-за шторма в 2-3 балла и нулевой видимости», — сообщили в Лазаревском подразделении ЮРПСО МЧС России.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что поисковые работы продолжаются на берегу. Всего в них участвует более 260 человек — спасатели, сотрудники полиции, Росгвардии, представители казачества и добровольцы. Также работает следственная группа.

С начала поисковых работ обследовано 226 км береговой линии, авиация МЧС обследовала 85,6 кв. км акватории, плавсредства МЧС — порядка 200 кв. км акватории, водолазы обследовали 100 кв. метров дна русла реки.